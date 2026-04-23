Диана Димитрова вади Рая Пеева на съд: Дело ще има! Кой казва, че бременните могат да обиждат?

Да, предстои дело“, по-твърди актрисата Диана Димитрова пред „Ретро“, която обяви, че ще търси правата си по съдебен път след грозните обиди на колежката ѝ Рая Пеева в кулинарното шоу „Хелс Китчън“.

Напрежението между двете ескалира и нещата излязоха от рамките на добрия тон, когато Рая започна да напада Диана с епитети в тв ефира пред цяла България. „Публични квалификации като „лъжла“, „жертва“ и твърдения за психичното ми състояние са неприемливи. Тези думи имат последствия“, написа Димитрова в социалните мрежи. Там валят коментари за това коя е права и коя крива, а везните клонят в полза на Диана, понеже тя успя да запази повече самообладание след обидите от Рая, която е подкрепяна и от майка си в шоуто. Междувременно половинката на актьора Явор Бахаров обяви пред камерите, че е бременна и затова била по-емоционална.

На въпрос дали състоянието на Рая Пеева би я разколебало да търси правата си, Диана Димитрова отговори: „Ако имаше такива точки в закона, че бременните могат да обиждат и да се държат по този начин, може би. Но доколкото знам, няма и това не би следвало да е оправдание. В социалните мрежи има достатъчно коментари, в които дами казват, че и те са били бременни, но такова поведение не са си позволявали“.

Звездата от сериала Откраднат живот сподели, че майка ѝ все още е много разстроена от видяното на тв екрана и нападките към дъщеря ѝ. „Тя не е подозирала, че нещо такова може да се случи!“, обясни Диана. И добави: „В началото аз не исках да участвам в предаването, защото нямах самочувствие на готвач, но ме убедиха, че ще бъде забавно и че ще науча нови неща. И никой не е очаквал това, което последва!“

Рая Пеева с майка си.

Мисли ли, че с нещо може да е предизвикала Рая Пеева и майка ѝ? „Още от първия епизод, когато получих доста похвали от шеф Ангелов, се коментираше от въпросните две дами: „Ама вие защо хвалите само Диана? Как е възможно това?“ При положение че аз бях направила повечето неща от салатата. Но те нямаха смелостта да кажат: „Да, Диана направи това и това, ние направихме това“. Имаше само: „Ние сме направили салатите, вие защо хвалите Диана?“ Замълчах си...“, отговаря актрисата.

Рая Пеева заяви, че има впечатления от Диана още от НАТФИЗ, където двете за кратко са били в един клас. „Когато кандидатствах, на изпитите се явиха 180 души. Аз влязох първа по успех. Рая беше на 30 и някое място, не помня точно. Бях при Веселин Ранков, след това се изместих при Здравко Митков, има такава практика в НАТФИЗ. Но аз не съм работила с нея откъси, не я познавам в личен план“, обясни Диана.

Според коментари на зрители в мрежата причината за поведението на Рая Пеева може да е професионална завист към Диана заради ролята ѝ в „Откраднат живот“, с която тя придоби голяма популярност. „Аз не знам наистина какъв е проблемът. И в предаването, когато ми зададоха въпрос как си обяснявам това, което се случва, казах, че не знам, не съм психиатър, не съм психолог“, споделя Димитрова.

Тя обаче не съжалява, че е влязла в „Хелс Китчън“. „Щастлива съм, че хората можаха да ме видят такава, каквато съм. Защото знаете – роли, интервюта, човек не може да придобие представа за това кой стои зад този образ. Имаше страхотната възможност маските да паднат и да се види реално кой стои зад името и какви качества има. Разбира се, усвоих кулинарни умения и от тази гледна точка беше много приятно изживяване. Но тези моменти... Когато се опитваш да правиш нещо, и храната не се получава в такава токсична среда. Няма как да не е рефлектирало върху това, което правя в кухнята. Аз играх първа на игрите, когато всички се ослушваха. Предложих да мина първа на играта със змиите. Тоест, печеля само точки за отбора и похвали, но иначе не съм отборен играч. Те си го казаха съвсем откровено – че е въпрос на време да ме елиминират от играта, има го и на запис. Не знам как това минава между капките. Имаше и по-скандални неща, но не са излъчени. Не мога да ви кажа повече заради договора с предаването. Но ще бъдат изискани по съдебен ред“, обясни Диана.

Тя сподели, че с Нора и с Чикагото и до ден днешен са в приятелски отношения. Дали Нора ще ѝ бъде свидетел по делото? „Ако се наложи, вярвам, че мога да разчитам на нея“, каза актрисата.

Известно е, че Диана е и талантлива художничка и неотдавна откри новата си изложба, картините от която са вече разпродадени. „Заради неприятните емоции в „Хелс Китчън“ не успях да си завърша 15-ата картина. Но и с 14 пак открихме изложбата. Когато си в такава враждебна среда, това се отразява и на работата ти, и на личния ти живот“, признава тя.

„Съжалявам, че зрителите са станали свидетели на всичко това, аз също не съм предполагала, че може да се случи. Цяла България го видя. Мислили са, че така ще ме злепоставят, ще ме дискредитират... Славена Вътова също не е по-различна като човек според моите наблюдения, защото тя казва да обсъждаме само готвенето, играта, и в следващия момент обсъжда как аз вървя в живота, правейки се на жертва. Не знам как тя върви в нейния живот, но такива коментари са неприемливи. Но ако прочетете мненията на зрители в социалните мрежи, ще видите, че истината лъсва и там“, завършва темата Диана.

Актрисата, която напусна Малък градски театър, където беше на щат, и прекара една година във Франция, отрече писания в медиите, че къса с актьорската професия: „Аз казах, че напускам българската сцена. Но никога не съм казвала, че се отказвам генерално от актьорството. Няма как да кажа такова нещо. Аз съм напуснала театъра, тази врата за мен е затворена. Просто защото в тази така наречена гилдия виждате за какво става въпрос“.

Диана казва, че с удоволствие би се снимала пак в киното и телевизията, но само с хора, с които знае, че ще ѝ бъде приятно да работи: „Не държа да бъда във всеки български филм. Не всичко е на всяка цена в тоя живот“.