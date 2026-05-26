Диона избухна: Дара се справи с най-трудното – българската омраза

„Дара постигна невероятен успех на „Евровизия“, но и нещо още по-трудно – пребори се с хейта, който я заля у нас. Толкова съм горда с нея! Дара е една от най-уникалните певици в света! И танците ѝ, и песента ѝ бяха на световно ниво. А вижте само излъчването ѝ – каква чаровница! Вижте и визията ѝ – зашеметяваща е! Сигурна съм, че всички български артисти, не само аз, се гордеем с Дара!“

Това каза пред „България Днес“ с откровена радост и нескрита гордост фолкпевицата Диона по адрес на своята колежка Дара, която спечели първо място на тазгодишното издание на конкурса „Евровизия“ в австрийската столица Виена.

„Гледах изпълненията ѝ като професионалист – с присъщата за нашия занаят критичност, и не успях да намеря нито една забележка или кусур. Представяте ли си на какво световно ниво е тя! Пя като змей, танцува като дива антилопа!“

Така Диона описва впечатленията си и продължава:

„Поклон пред смелостта и хъса на нашата Дара и аплодисменти за таланта ѝ. Просто евала на Дара – хиляди пъти евала!“

По думите на изпълнителката, въпреки пороя от негативни коментари, които се изсипаха върху Дара между националната селекция за „Евровизия“ и появата ѝ на сцената във Виена, тя е намерила сили да устои на нападките и да победи.

„Защото Вселената обича смелите! Дара имаше и друг вариант – да се пречупи и да потъне заради злите думи, които се изговориха по неин адрес.“

Според Диона Дара винаги е била различна от повечето български изпълнители.

„Усмихната, смела, забавна, щура, свръхпозитивна. Тя е толкова шарен и цветен образ, че не можеш да я събереш в никакъв калъп. И се радвам, че светът видя и усети не само таланта, но и същността на Дара, защото тя пленява най-вече с вътрешната си харизма и чар.“

Диона е убедена, че именно Дара е артистът, който най-добре отговаря на духа на формат като „Евровизия“.

„По никакъв начин не подценявам другите участници в селекцията. Всички бяха много силни вокални изпълнители, но Дара е пълният пакет – дори с неочаквано силни качества за „Евровизия“. Освен че умее да пее, тя е изключително забавна, естествена и цветна личност.“

По думите ѝ „Евровизия“ не е конкурс по народно пеене, но дори и да беше:

„Дара пак щеше да го спечели, защото е завършила народно пеене. За „Евровизия“ се изискват огромна отдаденост и много работа. Дори Бионсе казва, че в нашия бранш само 10 процента са талант, а останалите 90 процента са практика, труд, практика, труд – и така до припадък. Затова ви казвам: възхитена съм от натовареното ежедневие на Дара, от страхотната ѝ дисциплина, постоянство и упоритост. И въпреки всичко тя винаги е с усмивка на лице. Евала, Дара! Гордея се с теб!“

Така Диона завършва емоционалния си коментар, щастлива от успехите на своята колежка.