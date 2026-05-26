Яна Радева: Пенелопе Крус ми ръкопляска в Кан, а с Моника Белучи обядвах на една маса

Обядвах с Моника Белучи, но не се снимах с нея!, казва звездата от "Мечтаното приключение"

"Беше много естествено да обядваме и срещу мен да седи Моника Белучи. Питаха ме дали не съм отишла да се снимам, но аз уважавам личното им пространство."

Това сподели пред "България Днес" актрисата Яна Радева, която изигра главната роля във филма "Мечтаното приключение", награден от журито на фестивала в Кан.

"На първия обяд с директора на фестивала в Кан Тиери Фремо бяхме с Моника Белучи, Пенелопе Крус, Педро Алмодовар. Когато излязох на сцената с наградата, видях как Пенелопе Крус ръкопляскаше. Те са абсолютно нормални, обикновени и уникално естествени. Нямаше позьорство. Това толкова ме вдъхнови, бях щастлива, защото и аз бях себе си", разказа българката за впечатленията си от червения килим.

Яна Радева на червения килим с племенницата си Рая

Тя се е изумила от гостоприемството на французите.

"Виждат се пищност, помпозност и грациозност, но всичко е толкова естествено. Всички се държаха много предразполагащо. Много човешки отношения - нищо общо с блясък и суета. Беше нещо обикновено, все едно винаги съм била там. Беше ми интересно. Приемам нещата спокойно. Животът е много кратък, за да се притеснявам за нещо", споделя актрисата.

Макар да не е искала акцентът да е върху нея, е предизвикала журналистическия интерес, дори от Южна Африка. Разпитвали са я за България, дали филмът отразява нещата в страната ни, както и какво е усещането да е толкова силна жена във филма.

"Казах им, че жените в България си постигат нещата по много мек и дипломатичен начин. Като приказката с главата и шията. Жената остава мъжът да бъде мачо, но успява да завърти нещата така, все едно мъжът е пожелал нещо, а резултатът е това, което иска тя", признава Яна Радева.

От контактите си на фестивала е най-впечатлена от председателя на журито, големия корейски режисьор Парк Чан-ук. След галавечерята той е отишъл при нея и й казал, че никога не е виждал филм така да се разгръща. Не е гледал и такава силна женска роля, на борбена жена, изпитала болка и минала с достойнство през проблемите. Казал много суперлативи и се държал много почтително.

Създателите на филма отдават успеха му на това, че за актьори не са взети професионалисти, а са събирани хора от улицата.

Яна Радева е завършила геология, работила е в бинго зали. Разкрива, че новото не я плаши - "Като преражданията в будизма - нещо свършва и аз го оставям".

Въпреки че е оптимист, в един момент е била изгубила доверие в хората. Тогава на изложение на производители в НДК я е пресрещнала кастинг-режисьорката Мария Страхилова. "Пита ме искам ли да участвам в един кастинг. И аз казах "Добре", спомня си Яна. За ролята й на археоложката Веска са търсели определен типаж, имало е около 2000 кандидатки. През 2023 г. се запознава с германската режисьорка Валеска Гризебах.

"Няма такава жена като Валеска. Тя е толкова спокойна, разбираща. Направи така, че отново да повярвам, че има доброта и любов в този живот. Аз повярвах в хората и в истинските отношения", впечатлена е Яна.

По думите й режисьорката е била много търпелива по време на снимките, които продължават повече от 40 дни в района на Свиленград.

"Бях толкова щастлива по време на снимките. Казаха, че много малко актьори по света са като мен - да не "виждат" камерата. Може би съм родена за актриса и така съм устроена", смята Радева. Тя не се оприличава с героинята си Веска, защото персонажът е на много мека и дипломатична жена, а Яна е по-пряма и рязка.

"Филмът се снима в реално време, не е имало отцепки, карали сме автомобилите в града, изпреварваха ни. Трябваше да потегля с колата, а тя не запали и потегли назад. Имаше комични и трагични моменти. Една вечер бях болна, а трябваше да се снима една сцена, в която да го играя влюбена. Но на мен би беше толкова лошо и докато чакам да дойде моя ред, съм заспала. Валеска дойде и каза: "Ти не искаш да снимаш ли?". А аз й казах "Валеска, болна съм", спомня си актрисата.

Успеха на лентата тя отдава на режисьорката и хората зад кадър.

"Екипът, около 80 души, беше страхотен - толкова труд и усилия хвърлиха. Всичко е заслуга на Валеска и на целия екип - на операторите, асистент-режисьорите. Те се държаха с нас толкова добре. Актьорите бяхме като царе - принцове и принцеси. Обгрижваха ни и ни предразполагаха и затова се случваха нещата."

След фурора в Кан Яна планира да продължи с актьорството.

"Много обичам да снимам, интересно ми е, харесва ми да се запознавам с много хора, всички са невероятни. Сега предстоят премиери на филма в България, Франция, Германия, Америка. "Мечтаното приключение" ми се случи - този филм с това заглавие наистина е мечтано приключение", категорична е актрисата.