Стана ясно кой ще изиграе Лили Иванова! Феновете разочаровани!

След месеци спекулации и догадки кой ще се превъплъти в образа на Лили Иванова на големия екран, истината най-накрая излезе наяве – и името изненада всички.

Докато в публичното пространство упорито се въртяха версии за Мария Бакалова, Михаела Маринова и още куп популярни лица, изборът всъщност е паднал върху актрисата Виолина Доцева – име, което досега изобщо не бе замесвано в слуховете около биографичния филм за примата на българската естрада, пиш Intrigi.bg.

Именно тя ще влезе в ролята на Лили Иванова в лентата „Лили – любовта е живот“.

Голямата новина бе обявена минути след втория концерт на певицата в зала „Олимпия“ в неделя. Стана ясно, че Доцева е спечелила ролята след продължил цели четири месеца кастинг, в който са били обсъждани различни варианти за образа на легендарната изпълнителка.

Снимките на филма трябва да започнат през април 2027 година, а зад проекта стои продуцентът Иван Христов.

„Ще направим всичко, което е по силите ни да създадем наистина един филм, който за пореден път да увековечи великата Лили Иванова“, заяви той по време на събитието.

Продуцентът не скри и надеждата си държавата също да подкрепи мащабната продукция, която още отсега се очертава като един от най-обсъжданите български филмови проекти.

Любопитното е, че решението за Виолина Доцева идва на фона на огромните очаквания около филма. В мрежата отдавна се коментираше, че за ролята се търси актриса с особено присъствие, способна да пресъздаде не само външния образ на Лили Иванова, но и нейния характер, дисциплина и сценична енергия.

А дали непознатото име ще успее да се справи с тежестта на ролята, тепърва ще стане ясно. Защото да играеш Лили Иванова вероятно е една от най-трудните задачи в българското кино.