С парите от "Хелс китчън" Денисиньо ще лекува жена си, за да имат дете

Осмият сезон на кулинарното състезание завърши по най-емоционалния възможен начин. След месеци на тежки изпитания, безсънни нощи и кулинарни дуели, Денис Морейра, познат на зрителите като Денисиньо Денисиньо, грабна чека за 50 000 евро.

Той спечели не просто състезанието, а и сърцата на зрителите, които видяха в него не само виртуозен готвач, но и човек с рядка чистота и борбен дух.

„Ти си любимецът на България, защото имаш огромно сърце. А съдбата е била жестока с теб. Сирак на 7, останал без родители и без детство. Докато другите деца са си играли в пясъчника, ти си белил картофи. Бачкал си какво ли не. Цял живот се е налагало да се оправяш сам. Преборил си целия свят, за да дойдеш в България и да откриеш семейството, което ти е липсвало“, каза му шеф Ангелов, малко преди да го обяви за победител.

Историята на Денисиньо трогна цяла България: „Аз баща си не познавам. А майка ми – тя се занимава с наркотици. Средата в моя дом не беше добра за мен. Още като малък разбрах, че в живота има два пътя – добър и лош. Затова реших да тръгна по добрия. Тръгнах сам, когато бях на 7 години. В Рио де Жанейро благодарение на един мой приятел си намерих място в ресторант, където работех по цял ден и живеех в мазето.“

„Преди време все пак открих баща си във фейсбук и сестра ми потвърди, че това е татко ми. Докато растях без дом и спях по кухни, биологичният ми баща е бил шеф на банка“, разказва шампионът.

Кухнята се превръща едновременно и в подслон, и в школа за малкото дете. Собственикът на ресторанта дори го записва във вечерно училище, а по цял ден Денис бели картофи и учи занаята от основите. Веднъж, докато кара колело, забелязва библиотека и решава да влезе. Първо не го допускат, защото няма лична карта, но Денисиньо е настоятелен и успява да влезе, където открива секцията с кулинарните книги, които променят посоката на живота му, пише "Минаха години".

Пътят му преминава през ресторанти във Франция, Испания, Португалия и Румъния, посещава курс по кулинария в Япония. Съвсем случайно идва в България покрай сестра си и вече живее в Разград десет години, където среща и любовта. Именно неговата половинка Айсен го записва за участие в кулинарното шоу.

„Историята ми е тежка, но обикновена за моята родна страна. Не искам да ме съжаляват. Искам хората да разберат, че в България се живее добре. Спокойно е в градовете“, каза Денисиньо и споделя, че ще даде парите от наградата за лечението на жена му, с която преди три години изгубили дете. Оказва се, че проблемът е здравословен, но не е нерешим и могат пак да имат бебе.