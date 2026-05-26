Звездни абитуриенти 2026: Политици и знаменитости изпратиха децата си на бала СНИМКИ

Син абитуриент изпрати бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

За доброто настроение на празненството се погрижи диджей Живко Микс, познат с участията и дуетите си с редица попфолк изпълнителки. Той публикува снимка с Демерджиев и неговия син Андреа, който бе облечен в елегантен лъскав костюм. Самият Демерджиев заложи на стилна визия в бяло – панталон, сако и риза.

„Благодаря за поканата на министър Демерджиев да бъда част от абитуриентското парти на сина му Анди“, написа Живко Микс в социалните мрежи, без да разкрива повече подробности за събитието. Празненството се е състояло миналия петък, а на специален плакат в заведението е стоял надписът: „Андреа, смело напред!“.

С емоционално послание към своята дъщеря абитуриентка се обърна и легендарният плувец и депутат Петър Стойчев.

„Обичам те“, написа той в социалните мрежи по адрес на 18-годишната Стефания. На публикувана снимка красавицата е вдигната на ръце от своя баща.

„Стефи завърши училище. На добър час!“, пожела още Стойчев.

Любопитен факт е, че когато Стефания се ражда на 17 март 2008 г., баща ѝ не е в България. По това време той се състезава в хърватската столица Загреб в битка за класиране на Олимпийските игри в Пекин.

Сред гордите родители тази година е и бившият министър на културата Мариан Бачев. Неговата голяма дъщеря Александрина завърши Американския колеж в София и вече е приета в няколко престижни университета.

Сред тях са Американският университет в Париж и друго елитно висше учебно заведение с изключително висок конкурс. „От 100 кандидати са приети едва четирима. Няма как да не се гордеем с нейните лични постижения“, сподели Бачев.

Сред звездните абитуриенти тази година е и Виктория Николова – племенница на попфолк звездата Преслава.

Тя завършва музикалното училище в Добрич, където развива певческите си способности. Подобно на своята известна леля и майка си – народната певица Ивелина Колева, Виктория също мечтае за музикална кариера и вече има сценични изяви.

С абитуриентка може да се похвали и рапърът Устата.

Дъщеря му Ема завърши Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ в София, отбелязвайки важна крачка към следващия етап от своето образование и развитие.

