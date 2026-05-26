Гришо с изненадващо признание: Не съм близвал алкохол, дори след най-големите си победи

Най-добрият български тенисист Grigor Dimitrov разкри, че никога през живота си не е опитвал алкохол. Бившият №3 в световната ранглиста направи признанието в подкаст заедно с Stefanos Tsitsipas, с когото ще изиграе демонстративен мач в София на 12 юни.

„Никога не съм опитвал алкохол!“, категоричен бе Димитров.

Той разказа, че като тийнейджър е живял в Барселона и често е бил изкушаван от нощния живот.

„Когато бях на 16 години, живеех в Барселона и обичах да излизам. Взимах автобуса след училище и слизах в града. Забавлявахме се до ранни зори. Прибирах се към 7 сутринта, спях два часа и отивах на тренировка. След това спях до вечерта, оправях се и отново тръгвах към града. Живях така доста време“, спомня си Григор.

По думите му именно наблюденията върху приятелите му са го отказали завинаги от алкохола.

„Винаги някой пиеше. Виждах какво им причинява алкохолът и осъзнах, че ако започна да пия, ще загубя контрол над себе си. Тази картина се запечата в съзнанието ми и така никога не опитах алкохол.“

Любопитното е, че и Циципас води почти изцяло трезвен начин на живот.

„Опитвал съм алкохол само веднъж. След победата в Лейвър Къп през 2019 година Роджър Федерер дойде при мен и каза: „Хайде, трябва да пийнеш, току-що спечели трофей!“. Послушах го, но не ми хареса. Не е за мен. Никога не съм се напивал в живота си“, призна гръцкият тенисист.