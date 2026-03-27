Диона се похвали: Неймар ме сваляше, покани ме в Париж

Звездата на бразилския футбол Неймар е известен с похожденията си извън терена. Когато играеше в "Барселона" и "Пари Сен Жермен", любовните му подвизи и купонджийските му излизания често занимаваха таблоидите. В тях можеше да участва и една от най-скандалните български певици - Диона, ако той не се беше разсърдил.

Това разкара самата тя в подкаста на бившия футболист Благой Георгиев. Певицата се похвали, че бразилецът сам я е потърсил. Случката е от 2021 г., когато Неймар бе част от ПСЖ. Тя показа и клип, изпратен лично до нея.

"Ти знаеш ли, че съм си писала с Неймар - заяви Диона. - Гледаше ми сторитата. Покани ме във Франция. Той ми беше звънял на камера. Беше ми пратил едно клипче и аз съм направила скрийн рекордър. И той ми се разсърди. Вика: "Ти затова ли си пишеш с мен? Да си снимаш клипчета?". И оттогава загубихме връзка. Спрях да си пиша с него. След това си бяхме си писали малко. Само като разбрах, че там... жени ли се, дете ли има..."

"Беше ми писал: "Ела в Париж. Харесвам стила ти"). Бях му писала, че ми трябват билети за Париж. И той ми пише "Кажи кога". Аз му пиша, че е много сладък. И той после ми се беше разсърдил", разказа Диона.

Тя е сред популярните певици у нас, но не може да стои далеч от скандалите. През 2024 г. първо получи условна присъда и глоби в размер на около 30 000 лева заради шофиране под влиянието на кокаин. Месец по-късно тя рекламира "енергиен прах", който се приема през носа.

Неймар често е обект на дискусии заради личния му живот. В последните години футболистът се "кротна" до майката на дъщеря му Бруна Бианкарди. Смята се, че тя му е простила всички изневери, които са 92 на брой.