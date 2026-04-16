Добри новини: Любо Пенев се подобрява, качва килограми

Състоянието на Любослав Пенев се подобрява. Добрите новини идват, след като лечението на легендарния нападател бе преместено в България.

Пенев се повлиява добре от него. Според близки до Ел Голеадор той вече е върнал някои от загубените килограми. Състоянието му все още е сериозно, но надеждата е, че ще пребори коварната болест и този път.

Бившият нападател бе приет по спешност в онкологична клиника в Германия през ноември миналата година. Той бе диагностициран с рак на бъбреците. В началото състоянието му бе изключително тежко, като той отслабна до 60 килограма. Постепенно лечението му даде резултат. Преди време Пенев се завърна в България. Това стана възможно, след като родна клиника започна да прилага същата имунотерапия и тук.

59-годишният футболен специалист преминава всяка седмица по няколко курса, без да лежи в болницата.

"Преди десетина дни бях при Любо Пенев. Много се зарадвах - такъв оптимист човек в такава ситуация не съм срещал скоро", сподели тези дни Красимир Балъков.

Самият бивш нападател наруши мълчанието си наскоро пред испанска медия.

"Добре съм, следвам плана за възстановяване на лекарите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно", заяви Пенев пред испанските медии. Той подчерта, че около състоянието му е имало прекомерни спекулации.

"Всичко е преувеличено. Все едно съм в ковчег, а това не е вярно", добави той.

Пак там Ел Голеадор отсече, че всички пари за лечението му идват от България. Досега не е получил тези, събрани от бившия му клуб "Валенсия".

На 6 юни в Бургас ще се проведе "Мач на надеждата" на фондацията на Стилиян Петров. Част от средствата ще бъдат дарени за онкологията в Бургас, а другите за лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев.