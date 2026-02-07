Доведе го в София: Мъжът на Азис нагъва кебапчета XXL (СНИМКИ)

Американският съпруг на Азис първо яде кебапчета XXL – у нас, похвали се певецът в социалните мрежи.

„Доведох си го“, заяви Кралят на фолка и пусна кадри от първата му визита в София.

Двамата са облечени в официални анцузи и якета, обути в маратонки – досущ като „Мъже в черно“. Дебютните им БГ фотоси са пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, който блести величествено зад снажните им осанки. После са се щракнали и пред светещия в синьо и бяло надпис „I love Sofia“ пред храма „Света София“, а след това са седнали да вечерят в близко заведение.

Изпълнителят на „Напипай го“ показа в детайли с какво първо е почерпил мъжа си – порция кебапчета XXL, кюфте, пържени картофки с две салати – лютеница с боб и зеле и моркови. Отделно са си поръчали още по една салата – за Азис домати, поръсени със сирене, а за половинката – нарязана краставица. На масата пред тях има и панирани филенца, варени яйца и сирене по шопски, наръсено с червен пипер.

Зад двамата има и любопитна табела, която музикантът е щракнал и отделно. „Внимание! Който яде кебапчета, не пие хапчета“ – гласи надписът, който костинбродският славей е превел на английски специално за хирурга, за когото се омъжи в САЩ. Любопитното е, че на повечето снимки БГ зетят си е сложил ръцете в джобовете, за да не стават гафове като кадъра, на който е с три ръце и заради който заподозряха, че е направен с изкуствен интелект.