Драма зад кулисите: Весела Бабинова през сълзи за най-тежкия си момент

Актрисата Весела Бабинова вече има една победа в „Като две капки вода“ с образа на Фантин от мюзикъла „Клетниците“. Тя е носителка на няколко театрални награди, но признава, че участието ѝ в шоуто за имитации я е извадило от зоната ѝ на комфорт. Особено труден за нея е моментът, когато излиза на сцената.

„Тогава емоцията съвсем те завладява. И когато си мислиш, че имаш контрол над гласа си, се оказва, че съвсем не е така“, споделя Весела.

Актрисата с усмивка допълва, че е зодия Дева, което на моменти ѝ играе лоша шега. „Всичко за нея трябва да е ужасно прецизно. Затова и се съгласих да участвам този път, тъй като малко ми омръзна от тази моя пунктуалност.“

Най-трудното ѝ превъплъщение до момента може би е било първото – в образа на Шакира. „Исках роля, която да ме предизвика. Да има танц, да е на друг език. А там имаше рязане на лук, танци... Сякаш то ми беше най-трудно, защото трябваше да мисля и за песента, и за танца, за постановката, за Марио – момчето, с което си партнирахме. Но пък беше интересно и се забавлявах“, допълва тя.

Най-приятни за нея са моментите с останалите участници преди лайв, когато си общуват и си вдъхват кураж. Сили ѝ дава и половинката ѝ – актьорът Владимир Зомбори, който спечели 12-ия сезон на „Като две капки вода“. Той ѝ помага с ценни съвети за превъплъщенията в шоуто.

Весела и Владо се запознават на театралната сцена, но в началото били само приятели. Погледите им се срещнали за първи път още в НАТФИЗ, но започнали да общуват по-активно, когато станали част от трупата на театър „Зад канала“. Тогава Весела изживявала бурна любов с друг – драматурга Пило Петров, внук на писателя Димитър Димов, автор на романите „Тютюн“ и „Осъдени души“.

После обаче събитията се развили в съвсем друга посока. Докато репетирали постановката „Поп фолк хроники: Бели птици и куршуми“, артистите постепенно се сближили и приятелството им прераснало в нещо повече.

Те решили да си дадат шанс за нещо по-сериозно, когато и двамата останали свободни и се почувствали готови за истинска връзка. „Знаем се отдавна, така че не трябваше в началото на връзката да се опознаваме. Нямаше го периода, в който бягаш от себе си, за да се харесаш на другия.“

От суеверие не изхвърля боклука вечер. Актрисата е доста суеверна, за което Владо много ѝ се подиграва. „За мен това е пълна глупост, но си го спазвам – не хвърлям боклука вечер, ако ще да са три торби – няма да ги хвърля“, смее се Бабинова.

Иначе е вярваща, ходи на църква от време на време, но не само по празници. „Ходя понякога, чувствам тази нужда, отивам и паля свещ, но не мога да кажа, че много добре знам всички обичаи, че ги изпълнявам, че постя“, казва още Весела.

„С нея много си помагаме в професията. Парадоксалното е, че вярва в мен като актьор повече, отколкото аз си вярвам. Тя има много особена органика на сцената, верен подход към ролите и силен характер по отношение на работата“, споделял е Зомбори по адрес на жена си.

„Аз не мога да си представя живота, ако бях свързана с човек от друга професия“, признава пък Весела. По думите ѝ любовта им се гради върху това, че преди всичко двамата се разбират много добре.

„Владо е най-голямата ми опора и подкрепа. Ние много си говорим, споделяме си – ако има нещо, което те дразни или те гложди, го изговаряме“, разказва актрисата.

Споделя, че макар да е често срещано разбиране, в семейните отношения между актьори няма ревност заради сцени с други партньори. „Аз не ревнувам, обаче това не означава, че не ми става кофти. Естествено, че в първия момент, ако го видя да целува друга жена, нещо ме жегва. Това е нормално“, обобщава тя.

Весела заявява, че именно тази любов ѝ е помогнала да научи много за себе си – че може да бъде много отдадена и лесно да прощава. Двамата често работят заедно на сцена и пред камерата – последно в сериала „Мен не ме мислете“.

От малка започва да се занимава с актьорско майсторство в театралната студия „Игра“ при Петър Върбанов. Учи в 30 СОУ „Братя Миладинови“ с разширено изучаване на испански език. Следва една година философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но решава да стане актриса след като гледа постановката „Хъшове“ в Народния театър и моноспектакъла на Велко Кънев „Ласкал“.

Завършва НАТФИЗ през 2013 г. в класа на проф. Пламен Марков. Още като студентка печели „Аскеер“ за „Изгряваща звезда“ с ролята си в „Нощна пеперуда“.

Днес тя е една от най-работещите и популярни млади актриси. Получава „Икар“ през 2019 г. за поддържаща женска роля в „Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми“. През 2023 г. печели две награди „Икар“ с моноспектакъла „Пистолет в торнадо“ – за водеща женска роля и награда на публиката.

Съвсем наскоро актрисата грабна и престижния „Златен кукерикон“ от Сатиричния театър „Алеко Константинов“.

Владимир и Весела са заедно от години и са сгодени, но все още не са сключили брак. „Има пръстен, всичко е наред. Чакаме още малко време да се наредят нещата“, казва актьорът.

Весела споделя, че през 2019 г. е преживяла труден период, след като лекари ѝ казали, че не може да има деца. Диагнозата била преждевременна менопауза.

„Владо ми каза, че всичко ще бъде наред и ще се справим“, спомня си тя.

Малко след това, след пътуване до Португалия, тя разбира, че е бременна. Дъщеря им Йоана скоро ще навърши 6 години.

Весела и Владо искат да възпитат у дъщеря си морални ценности. Не подкрепят свръхамбицията – важно им е детето да бъде здраво и активно, а своя път да избере само.