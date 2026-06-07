Бебето е на път! Свещен храм в Торино сбъднал мечтата на Сашо Кадиев и Ивелина Чоева да станат родители

Aлександър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева най-после официално потвърдиха, че очакват бебе. Новината не изненада особено последователите им в социалните мрежи, защото мнозина вече подозираха, че в семейството на актьора предстои голяма промяна. Всичко започна покрай рождения ден на Ивелина, който отпразнуваха с луксозно пътешествие до Мароко. Манекенката публикува серия от снимки и видеа от екзотичната ваканция, а по-наблюдателните веднага забелязаха, че фигурата ѝ изглежда доста променена.

Някои фенове дори не изчакаха официално потвърждение и директно започнаха да честитят под снимките й. „Бременна ли си?”, „Май скоро ще има бебе”, „Личи си, че сияеш по специален начин” – това бяха само част от коментарите, които заляха профила на Ивелина. Тогава обаче нито тя, нито Сашо пожелаха да внесат яснота по темата. Мълчанието им само засили любопитството и още повече убеди хората, че слуховете най-вероятно са верни.

В крайна сметка двойката вече нямаше как да крие очевидното и официално обяви, че очаква дете. „Любовта ни вече има сърчице, които бие заедно с нашите”, потвърди Кадиев.

С жена му дълго време опитвали да се сдобият с бебе, но не се получавало. Дългокраката брюнетка заченала след екскурзия в Италия. Тогава с мъжа й се озовали в местна катедрала и отправили силна молитва към бог да ги дари с дете. Те усетили божията енергия и след това Чоева наистина се оказала бременна. В продължение на година и половина хубавицата не успявала да зачене, въпреки че всичките изследвания на двойката излеждали блестящи. Когато най-накрая се случило, щастието било неописуемо. Бременността на Ивелина вече напредва, а Сашо изглежда много грижовен и внимателен към половинката си. По всичко личи, че двамата преживяват един от най-хубавите периоди във връзката си.

Детето ще бъде първо за Ивелина и второ за Кадиев. Актьорът вече има дъщеря Катерина от дългогодишната си връзка с танцьорката Таня Тончева. След раздялата си двамата успяха да запазят добри отношения, а артистът неведнъж е споделял колко важна е дъщеря му за него. Малката Кати дори бе шаферка на сватбата на баща си през 2024 г. и тогава мнозина отбелязаха колко топли и близки отношения момиченцето има с мащехата си.

Интересен детайл е и отношението на Катето Евро към връзката на сина си с Ивелина. В началото актрисата не била особено въодушевена от новата жена до наследника си, тъй като дълги години била много близка с бившата му Таня. Евро трудно приела раздялата на сина си с Тончева и известно време била резервирана към Чоева. С времето обаче отношенията между свекърва и снаха постепенно се затоплили и днес двете демонстрират добро отношение една към друга. Катето отдавна подтиквала двойката да има дете и често намеквала, че къщата има нужда от още повече детски смях. Според близки до семейството актрисата вече нямала търпение отново да стане баба и била на върха на щастието, когато разбрала за бременността на Ивелина. Още преди да й съобщят благата вест обаче, тя видяла в кафето си изображение на ембрион и заявила на снахата да се готви за бебе. „Не, няма как да съм бременна!“, убедена била Чоева. След година и половина неуспешни опити, тя не вярвала, че се е случило. После обаче това, което предрекла Евро, наистина се сбъднало. Звездата неведнъж се е хвалила, че в действителност може да гледа на кафе и карти.

Полът на бебето още не е известен, но Сашо се надява да има момче, след като вече се радва на една дъщеря. Очавка се Ивелина да роди в края на годината. Популярният артист и половинката му са готови да започнат един съвсем нов и много специален етап от живота си.