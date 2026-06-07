Светлана Василева е отчаяна, не може да си намери мъж с пари

Светлана Василева, бивша Гущерова, усилено търси, но така и не може да си намери богат и сериозен мъж, който да се грижи за нея и четирите й деца, пише „Уикенд”. Блондинката не спира да обикаля столичните заведения, където по цял ден виси на фреш и кафе, но засега няма жалеещи спонсори.

„Вече не е първа младост, има 20-годишни мадами, които са предпочитани от заможните мъже. Отделно това са си четири деца, не едно или две, сериозен разход са си и малко мъже ще се наемат да гледат толкова чужди гърла. Тя е навита да роди още едно или две, ако намери стабилен мъж, но засега няма такъв” – коментират близки до бившата Гонзовица.

Тя е сама от края на миналата година, когато бизнесменът Александър Зиковски за заряза по нареждане на майка си, която полудяла като разбрала с коя спи синът й. Властната родителка заплашила милионера, че ще го лиши от пари, ако продължи да се среща с многодетната майка. Зиковски бързо прекрати връзката си с кльощавата блондинка и си взе всичко, което й беше подари, включително последен модел „Айфон”.

Светлана доста страдаше за милионера, който е млад, добре изглеждащ и заможен. „Тя точно си мислеше как е намерила някой будала и ще се нанесе в къща му и той я заряза” – издават от обкръжението на блондинката, която сама изхранва малчуганите си, чиито разходи на месец не падат под 5000 евро.