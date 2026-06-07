Порно кралицата Диана Габровска: Мечтая да се снимам в комедия

От години Диана Габровска снима порно филми за популярна, еротична гръцка компания и е една от най-харесваните звезди на секса по света. Диана е щастливо омъжена за съпруга си Тони Габровски, с когото се разделят само по време на снимки, и то не винаги. Тя е и майка на две деца, които отглежда с много любов и винаги намира време да ги дари с нужното внимание.

В България г-жа Габровска се прочу с еротичните си фотоси, които й попречиха да стане кметица на курортното градче Момин проход. Малко след скандала Диана издаде автобиографичната книга – „Аз грешницата”, след което реши да прави откровена порно кариера.

В края на май блондинката отбеляза скромно поредния си рожден ден в компанията на семейството си. Ето какво каза Габровска в интервю за "Уикенд".

- Какво си пожелавате навръх рождения ден?

- Пожелавам си единствено здраве за мен и за хората, които обичам. Всичко останало се постига с труд, воля и правилната мотивация. Мисля, че съм доказала на всички, че мога да се мотивирам непрекъснато.

- Каква беше изминалата година за вас в личен и служебен план?

- Беше динамична година на равносметки и трансформации. В служебен план ще остане завинаги една запомняща се година за мен, защото получих първата си номинация в най-престижните адилт награди - AVN Awards. В личен план беше по-спокойна, изпълнена с топли, споделени моменти със семейството.

- С какво се занимавате в момента?

- Фокусирана съм върху професионални проекти, които изискват пълната ми концентрация, но и ми носят огромно удовлетворение. Успоредно с това се старая да отделям време за семейството си. Имам много работа, ежедневието ми е натоварено, но не се оплаквам. Зная, че за всичко мога да разчитам на съпруга си Тони.

- Имате ли незабравим рожден ден, за който бихте желала да ни разкажете?

- Незабравимите ми рождени дни са няколко, но най-яркият спомен е от един рожден ден, който прекарах в тесен кръг сред природата, далеч от шума на града. Нямаше суета, а само истински смях и споделеност. Най-хубавите празници не се измерват с пищност, а с хората около масата. Приятно ми е да споделям тържествата си с истински приятели и роднини. Не харесвам фалша под никаква форма. Допадат ми хора, които държат на дадената дума.

- Какво е отношението ви към подаръците? Казвате ли какво да ви купят или очаквате приятелите да ви изненадат сами?

- Обожавам изненадите и не казвам какво искам. За мен стойността на подаръка не е в неговата цена, а в мисълта и отношението, с които е избиран. Един жест, който показва, че човекът наистина ме познава, струва повече от всеки скъп предмет. Получавала съм много подаръци, правила съм и аз подаръци. Много ме радват подаръците на моите почитатели. Благодарение на тях направих колекция от плюшени мечета.

- Кои са хората до вас, на които държите най-много?

- Семейството ми, то е всичко, което имам.

- Кой е най-хубавият и най-лошият момент в живота ви?

- Най-хубавите моменти са няколко и ако трябва да ги подредя хронологично, това са сватбата ни, раждането на двете ни деца, корицата ми за „Плейбой“ и историческата ми първа номинация за AVN Awards, така наречените порно „Оскар”-и. Най-лошите моменти, за съжаление, също не са малко. Загубата на родителите ми остави белези, които времето не лекува. Но пък се научих да ценя всеки миг от живота. Скандалът през 2019 г. също беше изключително тежък период за цялото ми семейство. Имам предвид кандидатурата ми за кметица в Момин проход. Но най-лошите и трудни моменти бяха, когато бях на ръба на живота си, а децата ни бяха едва на 1 и 3 годинки, нищо неразбиращи от живота и света. Оцеляването ми беше чудо. След това мъжът ми беше на косъм от смъртта Децата вече бяха на 8 и 10 години, достатъчно пораснали, за да осъзнаят целия ужас от случващото се. Дори и в момента, само при спомена за тези изпитания, сълзите ми просто рукват...

- Вярвате ли в любовта или сте от хората, които смятат, че тя е истинска само в изкуството?

- Вярвам, че истинската любов в живота е по-тиха и по-дълбока, тя не е като по романтичните филми. Любовта е грижа, компромис, взаимна подкрепа в най-трудните моменти и съзнателното решение да останеш до някого всеки следващ ден. Аз например отдавна съм решила, че ще остана до Тони. И това решение е непоклатимо. През достатъчно перипетии преминахме, сблъскахме се с какви ли не хора, чухме какви ли не неща. Но избрахме да бъдем себе си, безкрайно откровени сме един към друг и това сплотява семейството ни. Казваме се какво мислим, нямаме тайни, не се лъжем. Непрекъснато сме заедно, дори когато имам работа. Присъства и на снимките на филмите с мое участие. Напълно разбира актьорската ми професия.

- Вярвате ли в съдбата, в това, че на всеки е предопределено с какво да се занимава, как да се развие живота му? Усещала ли сте намесата й при вас?

- Вярвам, че има съдбовни срещи и събития, които ни насочват, но ние сами чертаем пътя си чрез изборите, които правим. Усещала съм намесата на съдбата в моменти, когато някоя затворена врата ме е отвеждала към нещо много по-добро, което в началото изобщо не съм разбирала.

- Притеснявате ли се от старостта, от това, че човек се променя с годините?

- Не се притеснявам от белите коси или бръчките. Много по-важно е духът на човек да не остарява – именно той ни държи жизнени и енергични. Човек е истински млад, докато е млад духът му. А моят дух е млад. Не си крия годините. Навърших 40 и съм доволна от себе си и от визията си. Щастлива съм, защото съм обичана от съпруга си и децата ни.

- Как виждате себе си след 10 години?

- Виждам се здрава както аз, така и семейството ми, и все така подкрепящи се един друг. Надявам се тогава да съм постигнала ако не всички, то поне голяма част от поставените си цели. И най-важното, да поглеждам назад към миналото с гордост и без абсолютно никакво съжаление.

- Помните ли първите спечелени пари, каква сума бяха и за какво ги похарчихте?

- Това беше доста отдавна. Спомням си, че бях събрала парите от лятна бригада по време на ученическите години, защото много исках да си купя колело. Точната сума вече не помня, но усещането за финансова независимост и гордостта, че сама си купувам нещо толкова желано бяха просто невероятни.

- Мечтаете ли?

- Мечтая постоянно. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Някои от тях вече превърнах в конкретни цели и планове, а други оставям просто да ме водят напред като красив ориентир.

- В какъв филм бихте желала да се снимате?

- Интересен въпрос. Може би в комедия. Винаги съм харесвала този жанр, защото кара хората да се усмихват, да се отпуснат и да забравят за проблемите си. Смятам, че животът ни е достатъчно сериозен и на моменти натоварващ, за да го донапрягаме допълнително и с филмите. Искам да виждам хората около мен усмихнати и щастливи. Аз самата бих била много по-удовлетворена, ако знам, че съм допринесла за нечия усмивка.

- Любима книга?

Труден въпрос, ще го подминем! Честно казано, не ми остава много време да чета.

- Любимо ястие?

- Всичко от средиземноморската кухня. Често се шегувам, че в предишния си живот сигурно съм била родена някъде по Средиземноморието. Не е невъзможно, нали?!

- Любим филм?

- Тук имам абсолютен титуляр през годините – „Сам вкъщи”. Филм, който винаги ми носи уют и прекрасно настроение. Гледала съм го поне 15 пъти!

- Любима марка автомобил?

- Предпочитам BMW. За мен тези автомобили предлагат перфектното съчетание между шофьорска динамика, сигурност на пътя и изключителен комфорт.