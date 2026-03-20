Двете от тризначките се върнаха в България!

Две от тризначките - Вяра и Надежда Станчеви, които живееха в нищета като клошарки във Великобритания, са се върнали преди ден у нас.

Бачорски помогнал на брадърките да хванат самолета за София

Това обяви пред "България Днес" Лео Бианки. ВИП готвачът, риалити герой и ресторантьор каза, че вчера сутринта двете от тризначките от "Биг Брадър" са се прибрали в родината! Вяра и Надежда напомниха за себе си преди дни, когато крещяха несвързано в окаян вид пред Уестминстърското абатство в Лондон, докато вътре беше цялата кралска фамилия.

Лео добави, че поддържа непрекъснато връзка в социалните медии с тях.

"Чувстват се добре, радват се, че толкова много хора у нас ги подкрепиха", разказа Бианки.

Брадърът предполага, че Вяра и Надежда са си у дома в Благоевград, но не уточни каква е била реакцията на завръщането им на тяхната сестра Любов. За нея се знае, че в последните години не поддържаше контакт с Вяра и Надежда, които героично устискаха доста време в Лондон, но обикаляха по приюти, дори живяха и на палатка в района на Ковърнт Гардън, и по думите на Лео Бианки тамошните социални служби "са се бъзикали с тях". Любов е щастливо омъжена за бизнесмен и се радва на две прекрасни деца, но дали живее с домочадието си в Англия или в родния си град, засега остава загадка.

Риалити героят издаде за сефте, че именно той е "виновникът" за влизането на тризначките в Къщата преди 18 години.

"През 2006 г. бяхме на рекламно турне за една марка бира с Део в Благоевград. Тогава видях тези момичета за пръв път и ми направиха страхотно впечатление. Споделих го с едно момиче, Деси, което тогава беше в екипа на "Биг Брадър". И за мен беше много приятна изненада, че следващата година ги видях в предаването!", радва се, че може би е дал рамо на Вяра, Надежда и Любов да придобият звезден статус с участието си в популярното риалити хай кулинарят.

Няколко дни преди самолетът с двете близначки да се приземи на летище София, Бианки бе публикувал емоционален пост в мрежата. В него той се възмущава от видимо тежката участ на брадърките в английската столица и им предлага финансова подкрепа и морално съдействие, за да се приберат в родината.

"В интерес на истината не се стигна до това. Вяра и Надежда ме изпревариха. Много съм щастлив, че се завърнаха в България! Не беше никак хубаво това, на което ги подложиха в Лондон. А човек винаги трябва да се постави на мястото на другия, за да разбере на собствен гръб неговите страдания", убеден е Лео.

Той обаче скромничи, казвайки, че "едва ли е човекът, мотивирал близначките" за решението им да напуснат Англия.

Наскоро Вяра и Надежда скандализираха лондончани с несвързаните си крясъци пред Уестминстърското абатство

Лео разкри още, че човекът, който е помогнал на двете близначки да хванат самолета за София, е бизнесменът Даниел Бачорски.

"Не знам дали аз съм ги мотивирал да се върнат в родината. Но след като публикувах поста си, стотици българи реагираха мигновено. Предлагаха помощта си, окуражаваха Вяра и Надежда, възмущаваха се, че не са получили подкрепа от социалните служби в Лондон, одобряваха протеста им пред Уестминстърското абатство", допълни за "България Днес" победителят в "Биг Брадър".

Бианки каза още, че очаква съвсем скоро да се срещне с близначките. "Дали в столицата, дали в някой друг град, няма значение. Много искам да ги видя! Ще отидем на дискотека, ще се веселим, ще отпразнуваме завръщането им в България!", планира роденият в Италия ресторантьор.

Припомняме, че преди по-малко от седмица Вяра и Надежда скандализираха лондончани. Те бяха заснети в клип, превърнал се начаса във вирусен, как крещят несвързано ту на български, ту на завален английски под прозорците на Уестминстърското абатство в центъра на английската столица по време на ежегодната служба за Деня на британската общност. Заради стряскащия им външен вид и истеричните им викове немалко потребители в нета даже се усъмниха в душевното им здраве. Заедно с престолонаследника Уилям и съпругата му Катрин почти цялото кралско семейство се събра за службата по случай празника в историческото абатство по същото време. Принц Албер от Монако също присъства.

И докато хората с любопитство следяха влизането и излизането на кралските особи, вниманието им бе отклонено към близначките. Двете нашенки се бяха разположили с целия си багаж от два опърпани куфара и освирепели редяха несвързани изказвания незнайно към кого. Събралите се на площада не са разбрали какво говорят, но явно са наострили уши, чувайки Уилям и гей в едно изречение.

Така или иначе фактът, че брадърките са вече у дома си, сам по себе си е сюрприз за нашенците, защото през годините двете получаваха много оферти за работа в родината, но неизменно ги отхвърляха, а в думите им личеше ненавист към България.