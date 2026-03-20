Дядото на Никола Цолов: В Никола няма страх, хвана волана на 9 години!

"В Никола няма страх. От много малък се научи да пада и става от велосипеда в парка на Ботевград, без да плаче или да се оплаква. Моят урок към него като дете е бил да бъде отговорен и да не се отказва от целите си."

Това разказа специално за читателите на "България Днес" Цоло Цолов, дядо по бащина линия на звездата на от Формула 2 Никола Цолов.

Цоло признава, че неговият известен внук посвещава огромна част от времето си на спорта и успяват да се видят около големите празници. Но си спомня и дните, когато Никола се учи да кара колело в Ботевград. "Обичаше да минава с велосипеда през препятствия, така че имаше и падания, но той ставаше и продължаваше - разказва Цоло. - Не се страхуваше да направи нещо рисковано. Беше упорит, което и до днес му помага."

Никола Цолов триумфира в Мелбърн

Никола Цолов вече бере плодовете на своята здрава работа. Многочасовите тренировки за него са ежедневие от детските години. Българският лъв спечели основното състезание от откриващия кръг на сезона във Формула 2 на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн на 15 март. Това е паметна дата за българския пилот на "Кампос Рейсинг", който записа първата си победа в шампионата. С този успех 19-годишният Цолов се превръща в един от претендентите за титлата, а вече упорито се говори, че той е сред основните бъдещи варианти за Формула 1 на "Ред Бул".

Дядото на Никола Цолов - Цоло Цолов, и баба Недялка

Задружното семейство на Никола го подкрепя по всяка стъпка от неговия път.

Бабата по майчина линия - Виолета, му оказва безценна помощ, за да пребори училищните матури.

"Уча от вкъщи с помощта на баба ми и си взех матурите през август месец, малко преди състезанието в Монца."

Цоло Цолов е ловец

Това обяви ексклузивно пред "България Днес" Цолов през есента на миналата година. Именно баба Виолета, която е бивша учителка по български език и литература в Ловеч, има огромен принос за добрата училищна подготовка на младия ас в моторните спортове. Цолов бе на индивидуално обучение в софийско частно училище и всяка година е полагал изпити в края на учебния период. Най-сериозни трудности е срещал именно с българския език и литературата, върху които държеше матура. В крайна сметка благодарение на баба Виолета и на собствената си упоритост, пилотът успява да приключи средното си образование. Дипломата е и задължително условие за книжка за управление на автомобил.

"Започнах да уча листовките през 2024 г. и успях да взема книжка няколко дни след рождения ми ден", разкри тогава Цолов пред "България Днес". Никола навърши пълнолетие на 21 декември 2024 г. Пилотът от Формула 2 признава, че въпреки опита си на пистата и стотици часове зад волана на болид правилата на пътя са друга вселена.

Трофеите на Цоло Цолов

"Никола хвана волана на картинга още на 9 години - връща се назад в годините дядо му Цоло Цолов. - След това всичко се разви много бързо и той тръгна по състезания. Родителите на Никола застанаха зад него и направиха всичко възможно, за да развие своя талант. Заедно минаха през трудни моменти. Най-тежко беше след инцидент, при който Никола счупи ключица. Възстановяването беше изпитание, но и това вече е в миналото."

Цоло Цолов е опитен ловец, но признава, че не е имал възможност да запали и своя внук по хобито си. "Виждал е пушките, но не сме ходили на стрелбище - казва Цоло. - Неговият път сега върви в друга посока. За мен ловът продължава да бъде любимо занимание и пазя някои хубави трофеи."

Цоло, както и цяла България, знае за връзката на Никола с певицата Крисия, но мнението си би споделил само с внука си.

"Единственото, което бих посъветвал внука си, е да следва мечтите си, както прави досега. И дай Боже един ден да го гледаме на състезание от Формула 1 в България", казва Цоло Цолов.