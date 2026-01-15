Джан-Микеле: За много жени мъжът е портфейл

"В наше време много жени гледат на мъжа като на портфейл." С тези думи Джан-Микеле от "Ергенът: Любов в рая" обобщава усещането си за съвременните отношения. Според него не става дума само за пари, а за дълъг списък от очаквания, които често се приемат за даденост.

"Дамите искат финансова стабилност, свобода, визия, тяло, статус, социален кръг, авторитет - и всичко това наведнъж", казва той. По думите му рядко се говори за това какво всъщност трябва да бъде един мъж извън финансовата рамка. "Мъжът трябва да е грижовен, интелигентен, да може да носи отговорност и да бъде опора - не само с пари, а с присъствие", смята Джани.

В предаването голяма част от образа на истинския Джан-Микеле се оказва изопачена. Пловдивчанинът е представен като ревнивец: "Не съм ревнив и никога не съм бил", отсича Джани пред "България Днес". Той обяснява, че никога не е ограничавал жената до себе си.

"Нямам проблем половинката ми да излиза с приятелки, да ходи на бар, да има мъжки приятели. Напротив - това е нормално. Запознавам се с тях, общуваме, създаваме контакти", пояснява симпатягата.

Според него ревността по-скоро е била насочена към самия него. "По-често аз съм чувал "махни това", "не прави онова". Но никога не съм бил човекът, който контролира.".

Джан-Микеле разказва, че голяма част от грижата, която е полагал за партньорката си в любовното риалити - Габриела, не е била показана.

"Кафета, закуски, внимание, дали й е студено, дали е добре - това е всекидневие за мен. Аз не го правя за камера", казва Джани. Контрастът идва, когато самият той се контузва в имението. "Показаха, че Габи се грижи за мен, но истината е, че това беше по настояване на продукцията", твърди Джан-Микеле. Двамата с Габи вече не са заедно, а раздялата е била спокойна и зряла.

Джани коментира и кадрите с викането и надъхването, които според него са използвани, за да му бъде изграден примитивен образ.

"Изкараха ме абориген. А това беше вътрешна шега между всички - след тренировки, на майтап", обяснява Ратта и пояснява: "Когато махнеш контекста, остава грешно впечатление".

По повод обвиненията, че всичко му е дадено наготово, Джан-Микеле е ясен:

"Не се определям нито като много богат, нито като много беден. Аз съм богат с това, което съм преживял и което нося в себе си". Мускулестият хубавец подчертава, че от 18-годишен е напълно самостоятелен и винаги е бил в помощ на семейството си.

Попитан дали е готов за нова любов, Джан-Микеле е категоричен: "Няма такова нещо като готов или неготов. Любовта не пита - тя идва". В момента обаче фокусът му е друг - здравето на баща му, което стои над всичко останало. В края на разговора Джан-Микеле описва жената, която иска да има до себе си. "Търся земна, грижовна, интелигентна, емпатична жена. Половинка, която да бъде с мен не само когато всичко е наред, а и в трудните моменти. Да градим заедно, да се подкрепяме, да има ценности", споделя Джани.

Най-голямото богатство за Джани е семейството

За него истинската връзка не е сделка, а партньорство. "Парите идват и си отиват. Характерът остава", завършва той.