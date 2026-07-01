Джуди Халваджиян: В Smart Face няма нищо нагласено, можем да даваме по 10 000 евро във всеки епизод https://hotarena.net/laifstail/dzhudi-halvadzhiyan-v-smart-face-nyama-nishto-naglaseno-mozhem-da-davame-po-10-000-evro-vav-vseki-epizod HotArena.net

Най-голямата награда в тв играта Smart Face от 10 000 евро вече е спечелена. Грабна я Михаела от Стара Загора, която демонстрира страхотен нюх да посочва хора, които да отговорят правилно на въпросите, зададени от водещия Николаос Цитиридис, за да спечели заветните 10 000 евро в ефира на Нова телевизия.

На Михаела помогна и политологът Първан Симеонов, който случайно се оказа в центъра на Стара Загора с компания. Той отговори правилно на въпроса коя българка е оглавила световната организация ЮНЕСКО, като посочи името на Ирина Бокова.

Участието на популярния политолог обаче взриви интернет пространството и развихри въображението на хейтърите, които коментираха, че всичко е нагласено. Затова от „Филтър“ потърсиха продуцента на Smart Face Джуди Халваджиян за коментар.

– Господин Халваджиян, не спират коментарите за дадената голяма награда от 10 000 евро в Smart Face. Има дори подозрения, че появата на политолога Първан Симеонов не е случайна и всичко е нагласено. Как ще коментирате като продуцент тези съмнения?

– Обадете се на Първан Симеонов и го питайте. Той се появи на снимките абсолютно случайно, може да го потвърди. Но подобни коментари не ме изненадват, тъй като ние в България сме свикнали да критикуваме всичко и да се съмняваме във всеки. След като в интернет оплюха и Дара – момичето, което успя по великолепен начин да спечели Евровизия и да накара света да говори за страната ни, какво повече да обсъждаме? На тези хейтъри въобще не трябва да им обръщаме внимание.

– Вие лично изненадахте ли се, че голямата награда от 10 000 евро беше спечелена?

– Не, защото още от самото начало на предаването сме заявили, че тази награда може да бъде спечелена. Тя има шанс да бъде давана във всеки епизод, стига да успеят да се намерят точните хора, които да отговорят на въпросите и да дадат верни отговори. Ние нямаме за цел да нагласяваме даването на тези 10 000 евро. Обяснете ми каква е логиката да подаряваме пари на някого. По този начин само бихме се дискредитирали. Но това хейтърите въобще не го мислят. За тях всяко нещо е нагласено.

– Като продуцент няма как да не сте доволен, тъй като Smart Face има висок рейтинг.

– Така е. Всеки епизод има между 7 и 10 пункта пред bTV. Успехът е обясним, тъй като това предаване няма претенции да е голямо шоу. То е лежерно, забавно. Цитиридис се справя великолепно – той е моторът, много добър импровизатор е, знае как да реагира във всеки един момент. Хората го харесват, въпросите не винаги са сложни и всичко това, събрано в едно, гарантира успеха на Smart Face.

– Кога и как ще бъде изплатена сумата на Михаела от Стара Загора?

– Тя ще си получи парите, както е по всички телевизионни правила. Наградата се дава, след като предаването бъде излъчено и е минал определен период от време. Така че сумата от 10 000 евро ще бъде изплатена и никой да не се съмнява в това.

– Ще има ли втори сезон на играта?

– Това зависи от Нова телевизия. Планираме да заснемем нови епизоди през септември, така че хората могат да ни очакват в различни градове на страната. Ако всичко върви по план, Smart Face може да се завърне на екран през януари.