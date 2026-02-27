Катето Евро БЯСНА: Енергото са мошеници!

Сметката ми за ток е 800 лв., въпреки че имам 22 фотоволтаика, споделя актрисата

Високите сметки за ток застигнаха и Катето Евро. Вчера актрисата получава сметка на стойност почти 800 лева, въпреки че има 22 фотоволтаика на покрива на дома си. Винаги усмихната Евро алармира за безобразно високите сметки за ток, които тормозят българите - особено пенсионерите. В откровен разговор с "България Днес" тя разкри шокиращите цифри и абсурдната ситуация с електроразпределителите.

"Тъкмо мислех, че ми се обаждат от Енергото да не плащам", с типичното си чувство за хумор започва Катето и допълва: "Ситуацията с безумните сметки за ток е отвратителна - Енергото са мошеници!", категорична е Евро.

На въпроса дали хората трябва да излязат на протест, тя отговаря:

"Май ще се наложи. Миналият месец не споделих каква сметка получих, въпреки че пак беше много висока - 600 лв., но сега вече просто прекалиха с тези 800 лева. Аз живея сама и не може да съм изхарчила ток за 800 лв. Жилището ми е с големина 100 и няколко квадрата и имам 22 фотоволтаика, които работят жестоко добре. Не знам просто как е възможно да плащам такъв ток. Това е долна лъжа", гневи се и недоумява актрисата.

Катето е предприела мерки за решаване на проблема: "Подала съм жалба, обаче като подадеш жалба, от Енергото ти казват: "Дайте още 200 евро и ще дойдем да проверим електромерите". Много е зле положението".

Особено трогателни са думите й за пенсионерите:

"Аз вече съм пенсионерка и пенсията ми е 700 лв., но цял живот съм работила. Слава Богу, че продължавам да работя. Ако бях чакала само на пенсията, нямаше да мога да си платя целия ток, а пенсионерите, освен да си плащат сметките, трябва да се хранят и да си купуват лекарства. Това направо е геноцид. Енергото искат да избият възрастните хора", с тъга заявява Катето.

"Това е кошмар. Направо нямам думи, потресена съм. Аз ще се оправя, защото работя и имам син, който ще ми помогне, ама не ме е грижа само за мен, а мисля и за другите", завършва актрисата.