Екатерина Лазаревска от "Мамник" е гадже с бивш на Рут Колева (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/ekaterina-lazarevska-ot-mamnik-e-gadzhe-s-bivsh-na-rut-koleva-snimki HotArena.net

Звездата от сериала "Мамник" Екатерина Лазаревска е гадже с колегата си Калоян Трифонов, пише "България Днес".

Двамата имат връзка от няколко години, а актьорът нашумя преди време в публичното пространство с емоционалната си връзка с певицата Рут Колева и още по-бурната им и драматична раздяла.

"Това е човекът, който е причината за моя смях през 95% от времето (останалите 5% съм самата аз)! Обичам теб!", казва Екатерина за любимия си мъж. Двамата обожават да пътуват заедно и запечатват приключенията си на снимки. Не се притесняват да демонстрират любовта си в социалните мрежи и близки до тях разкриват, че се доближават до перфектната двойка.

Двамата обожават да прекарват време заедно

Фоторепортерите на "България Днес" още през февруари 2024 г. успяват да заснемат Екатерина и Калоян заедно, но тогава актрисата не е известна на широката публика, докато гаджето й е по-разпознаваем от нея.

Не се притесняват да показват любовта си публично

Лазаревска стана една от най-популярните актриси у нас, след като миналия четвъртък по БНТ беше излъчен премиерният епизод на "Мамник". В сериала хубавицата влиза в ролята на Божана, която е граничен полицай, но миналото й я е белязало с тежки моменти и случки. Екатерина получи стотици похвали за естественото си присъствие на екрана и зрители й предричат бляскава кариера в киното.

Актрисата стана много популярна с излъчването на сериала "Мамник"

Гаджето й Калоян играе в Народния театър "Иван Вазов" в столицата като част от трупата от 2024 г. Завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова. Играл е в постановки в Народния театър и Драматичен театър Пловдив. Този сезон в Народния театър Трифонов може да бъде гледан в спектаклите "ТАМ", "Венецианският търговец", "Идеалният мъж" и "Моби Дик".

Гаджетата се наслаждават на пътуванията си

Двойката се доближава до перфектните отношения

Преди да започне любовната си авантюра с Екатерина, Калоян имаше бурна връзка с Рут Колева, като драматичните им отношения се развиха пред цяла България.

През 2013 г. певицата беше част от риалитито "Къртицата", което се правеше от продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. Навръх 23-тия рожден ден на Рут гаджето й влезе в Къщата и купонясва заедно с нея. Тогава двамата не спираха да се целуват и прегръщат, като видимо всичко изглеждаше отлично в отношенията им.

Трифонов и Рут Колева в "Къртицата" през 2013 г.

Впоследствие Рут Колева изневери на половинката си, като го направи с Любомир Жечев, който впоследствие спечели "Къртицата". На фона на прелюбодейството, като в истински турски сериал, певицата обяви на официалния си партньор Калоян, че е бременна от него.

Рут съобщава на актьора по телефона, че е бременна и че бебето най-вероятно е направено по време на едно от нейните излизания от шоуто. "Мислех си, че лъже, като ми каза. Не знаех на какво да вярвам, реших, че е отново от предаването, обаче се оказа истина", коментира преди десетилетие Трифонов.

Относно бременността на певицата Калоян призна, че двамата направо са обсъдили аборт, който Рут е направила малко по-късно, а гаджето й е бил до нея и дори я е откарал от болницата до дома й.

"Нямаше как да задържим бебето. Не може да подлагаш плода на толкова стрес, алкохол и цигари и да искаш да родиш здраво дете! Направих всичко от приятелски чувства, но тя отново ме излъга. Не може през деня да направиш аборт от мен, а вечерта да си отново с друг! Това вече беше прекалено", разочарован беше тогава актьорът. След окончателната им раздяла Колева започна връзка с Жечев, която по-късно също приключи.

Наскоро продуцентът на "Мамник" Маги Халваджиян разкри любопитна история за това как актрисата Екатерина е попаднала в сериала. Оказва се, че всичко започва от случайна среща в центъра на София.

"Жена ми Кремена ми се обади един ден и ми каза, че е спряла колата, когато Владимир Зомбори й е почукал на прозореца. Тя му споделила, че тече кастинг за "Мамник", а той предложил Екатерина", разказа Халваджиян.

Екипът я извикал на проби и актрисата впечатлила всички. "Справи се чудесно. Много съм доволен от нея", добави продуцентът.

Сериалът е по едноименния роман на Васил Попов, който съчетава криминално разследване, български фолклор и страховита атмосфера. В изолираното заради епидемия от коронавирус село Вракола започват да се случват ужасяващи убийства, хора се будят с белези, напомнящи за древни проклятия, а над всичко тегне легендата за крилатия демон Мамник.