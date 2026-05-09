Елица Тодорова: Зарадвах се, че най-сетне в парламента има четириног депутат!

„Толкова се зарадвах на новината, че най-сетне си имаме и ние в парламента четириног депутат!

Сигурна съм, че Роувър ще пробие тъмнината за слепите хора и ще отвори вратите на институциите и учрежденията за кучетата водачи!" Това каза пред „България Днес" една от най-големите защитници на правата на кучетата в България - певицата Елица Тодорова.

Преди броени дни шоколадовият лабрадор влезе в сградата на Народното събрание като 241-вия депутат и като очите на незрящия народен представител Иван Янев, с когото са неразделни от 4 години.

По думи на певицата, която на два пъти е представяла родината ни на най-престижния музикален конкурс „Евровизия", слепите хора у нас нямат достъп до държавните институции и нямат еднакви условия за достъпност до работните си места въпреки директивите на Европейския съюз да имат такива.

Елица споделя, че за нейно огромно съжаление в момента няма домашен любимец, защото често й се налага да пътува из цялата страна за сценични участия, но: „Познавам любовта, която животните дават на стопаните си, дълги години имах котка, а като малка оглеждах декоративни рибки в аквариум. Много обичам животните и когато имам възможност и време, ходя в конната база, защото имам силна привързаност към жребците", споделя още дългогодишната бивша изгора на музиканта Стоян Янкулов-Стунджи. И разказва, че наскоро е водила учениците при конете, където са снимали клип с участието на децата и грациозните копитни животни.

Елица Тодорова от години води детска фолклорна школа в родната си Варна, където преподава на хлапетата народно пеене и тарамбуки.

„За Гергьовден също заснехме клип на децата сред стадо агънца. Защото самият фолклор показва неразривната връзка на човека с животните. В народните песни се пее „За-блеяло ми агънце“ или пък „Чичовите коне“ и аз свързвам любовта на българския народ от текста на песните с видеата към тях“, казва Елица Тодорова и допълва: „За мен е важно освен на музика да уча малките и на любов към животните. Моите деца са много добронамерени, нежни и грижовни към животните и много ги обичат“.