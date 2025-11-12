Емануела още е близка с бившата си свекърва

На 8 ноември певицата Емануела навърши 43 години - възраст, в която жените започват да търсят покой, а тя - нови бури. За нея времето не е просто календар, а измерител на уроците, които животът й поднася. Зад ярките светлини на сцената, провокативните клипове и песни, стои една горда майка на две прекрасни момчета. Емануела казва, че когато прави песни за любов не може да пробие, защото смята че хората не я виждат в този образ.

Говорейки за любов, при нея тя не е сантимент, а стихия. Макар да не споделя дали има човек до себе си в момента, попфолк дивата говори за миналите си връзки откровено, включително за тази с бизнесмена Димитър Динев. След дълго и шумно дело за правата върху детето им, съдът отсъжда те да бъдат дадени на майката. По думите на Емануела, в продължение на десет месеца момчето отказва да се вижда и да комуникира с баща си, заради новата му партньорка - попфолк изпълнителката Джия, и тук нещата се заплитат още повече, защото двете изпълнителки имат общо минало.

В началото на кариерата си Джия получава помощ от Емануела като записват обща песен. Когато обаче петгодишните права на Джия изтичат, Емануела я премахва от клипа. Нейното обяснение е, че младата певица има неуредени финансови проблеми относно авторските права с продуцента, както и с Емануела. От своя страна, Джия твърди, че действията на Емануела са плод на ревност. Истината, както често се случва, остава някъде по средата.

Днес отношенията между синът й Мити и баща му се подобряват, но майка му не пропуска да отбележи, че Димитър Динев не е толкова добър баща, колкото новата му партньорка се опитва да го представи, тъй като тя не е имала допир в личните им взаимоотношения. В битката да убеди сина си, че е важно да прекарва време с баща си, Емануела не е сама. Майката на Димитър - нейната бивша свекърва, помага в разговорите. Но освен това тя споделя, че свекърва й все още я приема като своя дъщеря и казва, че много се обичат и е щастлива, че именно тя е баба на сина й.

Освен Мити, певицата има голям син - Христо, който по-рано тази година влезе в класацията, на „Форбс-България” за един от най-успешните млади българи.

Заедно със свои колеги, той създава софтуер за реклами на световната платформа Амазон. Гордата майка казва, че много от успеха му се дължи на баща му, защото той е подпалил интереса му към технологиите. Христо има приятелка - студентка по право, а Емануела е свекърва мечта, тъй като много харесва момичето, а младото момиче и е щастлива, че има хора като нея.

Относно връзката й с Мартин Елвиса, певицата не е многословна. Тя споделя, че Мартин се появява в живота й след раздялата с Динев, по време на която е емоционално натискана и унижавана. По това време и Мартин е бил в любовна криза, тъй като се е развеждал с бившата си съпруга. Емануела поясни, че са били заедно сериозно около две години, а след това отношенията им продължили на приливи и отливи още четири години. Причината за окончателната им раздяла била негова постъпка, която тя разкрила. „После дойде и ковид пандемията и затова така се проточи“, допълни тя. Певицата подчертава, че не я интересува участието на Мартин в „Ергенът“ и не го следи, но намира за странно, че е в ролята на ерген. „Сигурна съм, че е избрал жени, които са на неговото интелектуално и парично ниво.

Той иска да бъде с такъв тип жена, затова му пожелавам любов.

Освен това нали той каза, че е най-богатият ерген, че е милионер“, добави тя. И допълва: „По-добра от мен няма да намери!“. Емануела не прикри и разочарованието си от риалити формата „Ергенът”, в който Мартин взе участие. Споделя, че държанието на участничките в даден момент е преминало границата на приемливото. Тя твърди, че никога не е имало любов между тях, а просто разбирателство покрай ситуациите в живота им.