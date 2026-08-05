Емили Тротинетката гадже с як турчин: Много съм щастлива

Емили Тротинетката се похвали тези дни, че си е намерила нов интимен приятел. Но любовта им не е пламнала у нас, а в Турция, където отпраши на лятна ваканция скандалното блонди от Плевен.

Преди да замине, Емилито диплеше пачки турски лири между голите си кълки, почти неприкрити от любимите й мини роклички в бонбонено розово или яркочервено. Откъде са източниците на финикийски знаци за родената като Даниел Руменов Йорданов настояща „стопроцентова жена“ и имат ли конкретни имена „донорите“, остава мистерия.

Тротинетката помести и обща снимка с новото си гадже. От възторжения текст към кадъра се разбира, че мъжагата канара е турчин по произход, на 35 години и работи като охранител в много посещавана дискотека в центъра на Истанбул. "Много съм щастлива! Казва се Танк", споделя Емили.

Коментарите на виртуалните последователи на 23-годишната русокоска, която си смени пола в края на май миналата година в белградска клиника, могат да се сведат до едно: „Най-после

намери мъжа

на живота си!“. Не върви обаче да се отрече, че в тях присъства и иронична нотка, тъй като три години Емилито се оглеждаше за жени лесбийки. Миналия месец пък бившето момче обяви годеж с френска лесбийка, с която се запознали в Париж. Но въпросната й „годеница“, поне ако се съди от снимките, изглеждаше като шампион по вдигане на тежести и в пъти по-мощна от новата тръпка на Тротинетката, пише "България Днес".

Няма спор обаче, че Емили предпочита да върти любов с нацепени на макс батки. Още когато прохождаше като „светска и секс сензация“, тя обяви връзката си с бившия културист и участник във „Фермата“ Тихомир Рангелов, който пък тогава го играеше „травестита Мелиса“. Скоро маските паднаха, ексатлетът се завърна изцяло в мъжкарската си визия, но двойката продължи да живее под един покрив. Отначало – на квартира в района на Южния парк в София, а преди 2 години влюбените се заселиха в апартамента на Рангелов във Варна, където си живеят и до днес. Още в столицата Тротинетката и риалити героят си спретнаха „любовна триада“ с 33-годишната Елизабет „Тейлър“ Зарева, която ги последва и в морската столица. Блондито даже обяви, че ще бъде „шаферка принцеса“ на сватбата на партньора си с Елизабет, но до радостното събитие така и не се стигна и „булката“ избяга или бе прокудена от любовното гнездо. Ексатлетът и настоящата „биологична жена“ отвориха още повече връзката си и явно изобщо

не си придирят

за флиртовете и забежките си встрани.

„Дума да няма, този як мачо страшно лови окото! Само го варди да не ти го отмъкне някоя наистина стопроцентова жена, ако го доведеш в България!“, предупреждават врели и кипели в подобни интриги фенове на любвеобилната „мома“.