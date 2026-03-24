Ергенка точи лиги по нов в „Левски“ Снимки

Скандалната участничка в „Ергенът“ Виктория Асенова си заплю новото попълнение на „Левски“ Марко Дуганджич. Бившата служителка на БфС сериозно лудна по хърватина.

Още с пристигането му на „Герена“ нападателят влезе в полезрението на риалити звездата. В предаването, в което участва, Виктория започна да въздиша по играча. Показа и няколко по-горещи снимки на хърватина по бански. По-късно Виктория започна разследване дали Марко си има гадже или е сам.

„Видях, Дуганджич няма никъде снимки с жени - зарадва се Асенова. -За връзки никъде не се пише. Много му е потаен животът Затова искам да знам свободен ли е. За мен е важно, че има снимки само с майка си и сестра си. Симпатичен е.“

Интересно е, че ергенката по принцип не симпатизира на „Левски“, а на ЦСКА 1948. Въпреки това се захласна по футболист на „сините“.

Самата хубавица стана скандално известна с участието си в „Ергенът“. Там взриви футболната общественост с разкритието си, че Оливие Вердон има тайна афера с друга участничка в предаването -Габриела Иванова. Това доведе до изгонването на съквартирантката и огромен скандал.

Участието на Виктория в „Ергенът“ доведе и до уволнението й от БФС, а Асенова заведе дело.

Дуганджич е последното ново попълнение на „Левски“. Той бе привлече за четири месеца заради травмата на Мустафа Сангаре. Хърватинът веднага привлече вниманието на фенките с атрактивния си външен вид. Според профилите му в социалните мрежи играчът не е обвързан, което дава надежда на по-напористите привърженички и на Виктория Асенова.