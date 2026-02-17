Ергенка забременя по чудо! СНИМКИ

Любимката от втория сезон на“Ергенът“ Боряна Лекова изживява истинска приказка.

Красавицата обяви, че е бременна от бизнесмена Петър Рашков, въпреки че преди това бе споделила, че лекарите не давали големи надежди, че ще се случи лесно.

„Имам поликистоза на яйчниците и лятото ми откриха висок пролактин. Моят мъж пък имаше проблеми с щитовидната жлеза и докторът говореше за стимулация на моята овулация, че трябва да следим всичко стриктно“, разказва Боряна.

Дългокраката хубавица признава, че през годините често е чувала, че ако не замрази яйцеклетки до 30 години, шансът й да забременее намалява драстично. „Представете си за едно 28-29-годишно момиче какъв стрес може да бъде“, споделя тя. Въпреки притесненията обаче двойката не спирала да опитва. „Не го мислехме толкова много до края на септември, когато изпитах първото неразположение. Изобщо не съм подозирала, че може да съм бременна“, признава брюнетката. Симптомите били закъсняващ цикъл, пораснали гърди, непоносимост към някои храни и миризми. „По-скоро си мислех, че се разболявам, не че може нещо да се е случило в такава посока“, спомня си Лекова.

След няколко дни, когато симптомите не изчезнали Боряна решила да направи тест за бременност. „Започна да ми минава през ума, че може да съм бременна, но пак отказвах да повярвам, просто защото, като чуеш, че няма да стане лесно, ти се настройваш по този начин. На 2 октомври сутринта направих теста и след това заспах за около 20 минути. Просто наистина не вярвах, че може този тест да е положителен“, разказва тя.

Реакцията й била чиста емоция. „Много се зарадвах и се разчувствах и изкрещях на Петър, който беше в другата стая, че тестът е положителен. Нямах време за изненади и снимки“.

Още същия ден двамата отишли на преглед и чули сърчицето на бебето. След почти месец те решили да споделят радостта и с най-близките си, като поднесли изненади с персонализирани кутии за всеки.

Любимата ергенка разкри пола на бебето на специално парти, което организира с месеци. Дрескодът бе изцяло бял, от декорацията до облеклото на гостите. Боряна се появи в прилепнала бяла рокля, която подчерта красиво коремчето й. Когато с Петър отворили специален гардероб, от него изхвърчали хиляди сини 1 конфети, знак, че двойката чака момченце.

„Сърцата ни са пълни и вече броим дните до срещата с него - нашия син“, разлива се развълнувана Боряна. Самата тя насърчава всички жени, които преминават през трудности с оплождането: „Мили момичета, ако и вие чакате вашето чудо, не се отказвайте, колкото и да е трудно. Винаги търсете второ и трето мнение“.