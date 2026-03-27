Ергенката Анна-Мария: Витилигото не ме притеснява, харесва ми да съм петниста хиена!

„Смятам, че съм ударила шестица от тотото на автоимунните заболявания, Можеше ща е доста по-зле, така че това за мен е знак, че трябва да го карам по-спокойно, по-леко и да пускам нещата да преминават покрай мен, а не да задържам негативните емоции и чувства в мен.“

Това сподели пред „България Днес“ Анна-Мария Граченова от миналия сезон на риалити предаването „Ергенът“. Брюнетката за пръв път проговаря за сблъсъка си с витилиго - хронично, незаразно автоимунно заболяване, при което имунната система унищожава меланоцитите (клетките, произвеждащи пигмент), водейки до появата на бели петна по кожата.

„Витилигото по никакъв начин не ме притеснява и не влияе на самочувствието ми. Често се шегувам с близките ми, че вече не съм просто хиена, а петниста хиена и всички ще го виждат. Честно казано, нямам никакъв проблем с тези петна и да не се мажа редовно с крем. Наистина аз се кефя на петната“, казва с усмивка Анна-Мария. С характерното си чувство за хумор ергенката превръща нещо, което мнозина биха възприели като проблем, в своя отличителна черта.

„Със сигурност е отключено вследствие на стреса, който преживях последните няколко месеца. Емоционално бях доста разтърсена. Колкото и да се правя на силна жена, имам своите чувства и емоции, които постоянно бушуват в мен“, разкри красавицата.

Анна-Мария следи случващото се в настоящия сезон на „Ергенът“, като признава, че й е особено интересен. „Гледам го, да, но нямам фаворит от мъжете. Марин играе роля, Крис тотално не знае къде се намира, а Стоян е в своя си филм“, казва Граченова с типичната си прямота. И допълни за женската част: „Момичетата ми харесват, има много интересни образи. Сред тях си имам фаворитки - много харесвам Симона, Пламена, Мария и, разбира се, Мартина“.