Ергенката Карабаджак се омъжи за турски богаташ (СНИМКИ)

След скромна церемония молдовката Ирина сменя култовата фамилия

Ергенката Ирина Карабаджак най-сетне се омъжи официално за турския богаташ, след като първо вдигна пищна сватба през 2024-а, а после роди дъщеричка Милана през ноември същата година. Така една ера си отива - молдовката от Кишинев сменя култовата си фамилия.

Риалити героинята подписа със своя партньор в събота на скромна церемония в гражданското в присъствието на двете семейства и най-близките си приятели и роднини.

Ирина, съпругът й и малката Милана след сключения брак

Дълго време Карабаджак криеше мъжа до себе си, който я глези с пътувания до далечни и красиви дестинации. Малко преди да роди, брюнетката все пак показа изгората си, като паралелно с това разкри с пищна церемония пола на пеленачето.

"Бащата е турчин, майката молдовка. Нямам търпение да видя каква красавица ще се получи от тази комбинация", написа бесарабската българка на клип от сватбата си с въпросния господин, чиято самоличност все още продължава да е мистерия.

Първа целувка като официално семейство

"Да бъдеш майка е истинска дарба от Бога - споделя Карабаджак. - Няма да ви кажа колко пъти за рождените си дни и Коледа си пожелавах едно и също - да създам здраво и щастливо семейство, да стана майка. Очаквам тези промени с нетърпение и се надявам, че бабите и дядовците ще се включат от чужбина с много обич, подкрепа и грижа за малката си внучка", допълни тя.

Гордо показва официалния документ

След раждането Ирина минава през труден период.

"Събудих се с адски болки след секциото. Повръщах, припаднах и цял ден имах ниско кръвно. Но когато ми докараха малката, всички болки отминаха", разкрива ергенката, която се бори за сърцето на пианиста Евгени през 2023-а, когато се запознава с бъдещия си съпруг.

Карабаджак целува Евгени в "Ергенът"

Майчините неволи на Карабаджак продължават с цедене на мляко през 2 часа, за да има за пеленачето. През следващите месеци Ирина разкрива за киста на гърдата, тежка инфекция на крачка от коронавирус и уикенд по спешност в болница заради вирус на дъщеричката й.

"Животът ни никога не е вървял по "ред", но винаги по любов. И май точно така трябва", споделя, след като сключва гражданския брак на 24 януари КараБаджак, както за последно шеговито се нарича самата ергенка.