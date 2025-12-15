Ергенката Натали: У дома живеех в ад, четях Библията и Корана

Взривяваща и разтърсваща изповед направи една от най-обсъжданите участнички в „Ергенът: Любов в рая" Натали.

В ефир тя призна, че е израснала в дом, в който насилието е било ежедневие. А когато каза, че баща й е посягал и на нея, настъпи тишина, която никой в шоуто няма да забрави. Дори момичетата, които не я харесват, бяха видимо трогнати и много от тях се просълзиха.

Това не е първият път, в който Натали разкрива за случки от миналото си. В свое интервю за "Нова Музика" блондинката разказа, че детството й е минало между духовни общности, религиозни песни и множество свети книги. "Представете си американските филми хора, които пеят „Алилуя", без свещи, без попове. Нещо такова беше, не беше секта", споделя тя.

Между службите и детските събирания тя търсела смисъл в различни религии: "Чела съм много различни библии. Имам библии от всякакви вери. Чела съм и Корана". Но нито религиозните текстове, нито духовната атмосфера са били спасение от реалността у дома, пише "България Днес".

„Израснах в семейство с домашно насилие... Скандали всеки ден от една изпусната вилица", признава тя. Макар че най-тежко е била засегната майка й, Натали се изповяда пред камерите: „Да, и на мен ми е посягал баща ми". Тази травма се превръща в истински ад за хубавицата, а в един от последните епизоди на предаването Натали издаде, че от много години не живее с родителите си и не е близка с тях.

Години наред синеоката чаровница не е осъзнавала колко дълбоки ca били последиците - тревожност, паникатаки, проблеми с говора, дислексия. „Подиграваха ми се, че съм висока... Имаше много тежки моменти“, казва Натали. Затова още като тийнейджър е започнала да бяга от вкъщи и да живее при приятелки: "Прибирах се веднъж седмично. На техните родители дължа много".

Днес Натали е различен човек - по-силна, по-осъзната и не се страхува да бъде себе си. Въпреки всичко преживяно Натали не крие любовта си към живота: „Харесвам се такава, каквато съм всичко, което се е случило, ме е превърнало в жената, която съм сега".