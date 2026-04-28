Ернестина и Андрей Слабаков гушнаха второ внуче (Първа снимка на пеленачето)

Бабата с умиление разказва как сестричката дърпа дядо си за брадата

Истинско щастие завладя дома на Ернестина Шинова и Андрей Слабаков - известната двойка гушна внуче за втори път. Пеленачето е момченце и носи силното име Борис, а до него вече уверено пристъпва кака му Елеонора - на 2 години, кръстена на обичаната си баба. Бебчето е рожба на единственото дете на Ернестина и Слабаков - дъщеря им Йоанна, която е лекар инфекционист, и съпруга й, който е ортопед.

Йоанна зарадва родителите си

Къщата на семейството в "Бояна" е огласена от бебешки плач, детски смях и онзи нежен безпорядък, който носи новият живот.

Ернестина Шинова едва успя да отдели миг, за да потвърди пред "България Днес":

"С бебета съм", докато на заден фон се чуваше бебешки плач. Още с появата на първата внучка актрисата призна, че Леа е станала най-важното нещо за нея, а сега тази любов просто се е удвоила.

Малката Елеонора, която вече е истинско малко "торпедо" по думите на баба си, е пълна слабост на чаровната артистка. Ернестина с умиление разказва как приликата между внучката и дъщеря й е поразителна и признава, че това я разчувства всеки път, в който погледне дъщерята на детето си. Дните на баба и внучка минават в игри, тичане и смях, като половинката на бившия евродепутат се шегува, че двете с Леа беснеят из улиците и се прибират с червени бузи. Малката вече показва характер и артистичност въпреки крехката си възраст:

"Много е активна и обича да пее и танцува", довери пред вестника тв любимката.

В дома на Слабакови не липсва и хумор. Малката Ели има свой особен начин да общува с дядо си - тя го дърпа за брадата, гали го, а Ернестина с усмивка призна, че детето го приема като нещо като голямо куче - подобно на домашния любимец - хъскито Алдар.

Тази година Великден е още по-вълнуващ за семейството - първият светъл празник за малкия Борис. В профила на Йоанна се появиха трогателни кадри - мъничка ръчичка, стискаща боядисано пъдпъдъче яйце, детски краченца и снимка, на която юнакът е облечен с боди с надпис "мама + татко = аз".

Ернестина гледа на бабинството с топлина и обич:

"Най-хубавото, което имам в мене, ще го предам нататък", категорична е лъчезарната актриса.