Ето го истинският вокален педагог в „Капките”, Мишето консултира участници само за пред камерите

Михаела Маринова уж е новият вокален педагог в шоуто „Като две капки вода”, но участниците всъщност разчитат на съвсем друг специалист, за да си научат песните. Това е Искра Милкова. Тази година тя консултира три от най-гласовитите звезди в шоуто – Иво Димчев, Емилия и Весела Бабинова. Миналата година пък е работила с Иван Христов, Николаос Цитиридис, Михаела Филева и победителя Вениамин.

„Гласувайте за Веси, Еми и Иво”, призовава истинската вокална педагожка в „Капките” по време на едно от предаванията на живо. Тя е започнала работа с Весела Бабинова в началото на сезона и месец по-късно журито на предаването, както и всички зрители, отчитат резкия напредък на актрисата в пеенето. Миналата неделя тя успя да вземе без грешка дори най-високия тон в песен на Адел, която й се падна от бутона на късмета. Хилда Казасян отбеляза, че е била сигурна, че Бабинова няма да се справи с парчето, но тя го е изпяла като професионална певица.

Докато Искра работи с участниците в шоуто, учейки ги как да изпълняват парчетата си най-близо до оригиналите, лаврите обира Михаела Маринова. Тази година тя пое от Етиен Леви щафетата на официален вокален педагог на шоуто. Мишето наистина стои добре пред камера, а като певица е перфектна – едва ли има човек, който с чиста съвест би оспорил вокалните й качества. Но тя не е истинският вокален педагог на участниците. Тази работа, поне що се отнася до Весела, Иво и Емилия, се върши именно от Искра. Михаела дава консултации, колкото да я снимат за предаването в понеделник и да се покаже на екран в праймтайма.

Най-вероятно подобна е била ситуацията и с Етиен Леви, защото педагожката Милкова миналата година е работила и с четиримата участниците, събрали най-много точки и най-висок зрителски вот през сезона. Това са победителят Вениамин, класираната втора Михаела Филева, третият – Иван Христов, и четвъртото място – Цитиридис. Александра Лашкова също е ползвала услугите й, но там, където природата е спестила музикален слух, дори и най-добрият педагог не може да компенсира липсите.

Въпросната педагожка работи с продуцента Маги Халваджиян вече 12 години. Първоначално той я кани в „Х Фактор”, от което следва, че би трябвало да е консултирала дори Михаела Маринова, която за първи път изгрява именно в този формат. Милкова подготвя за сцената на „Евровизия” Кристиан Костов, който през 2017г. класира България на второ място на този конкурс – най-високото постижение на страната ни в него до момента. Същата вокална педагожка е учителка на Дара, която тази година ще ни представя на форума.

Не е ясно какво е причината Маги Халваджиян да я крие, но именно тя стои зад изпълненията на най-прогресиращите във вокално отношение участници, а не звездата Михаела. Мишето влиза в шоуто на Нова тв основно за да й ръкопляскат всеки понеделник вечер.