Ей Бо си разби главата: Истината за инцидента в банята

Актьорът Борислав Вълов, познат в социалните мрежи като Ей Бо или Леля ти, си е разбил главата след подхлъзване в банята.

За инцидента съобщи самият той в понеделник около полунощ, а по-късно разказа и подробности след преглед в спешното.

„Човек и добре да живее, рано или късно се подхлъзва в банята и си разцепва главата! Хващам аз такси за спешното и милата шофьорка, за да ме успокои, ми казва: „Няма да забравя как една моя приятелка като малка падна от пързалката и й се разцепи главата като диня“. Да сме живи и здрави!“, сподели комедийната звезда.

Той допълни, че все пак е добре, щом успява да пише свързано:

„Стискайте ми палци, че утре – вече днес – имам две куклени представления сутринта и запис на втората ми песен, която нищо чудно да прекръстя на „Мигрена“. И ще бъде груб рап!“

След като изпълнил ангажиментите си, Ей Бо публикува и нова актуализация:

„Железен съм след салто морталето! Ама вие сте ми много по-любими! Защото ми писахте, търсехте ме, бяхте готови да запалите колата и да дойдете, че нали живея сам-самичък. Иииии, както ми казаха няколко човека: „Добре че ти се случи, за да се уверим, че имаш глава“.“

Подхлъзването станало въпреки джапанките

Провокиран от поетесата Гери Турийска, че не бива да влиза бос в банята, той уточни:

„С джапанки съм винаги в банята, но във ваната. Въпросът е, че едва ли има подходяща постелка за самата вана, откъдето тръгна подхлъзването.“

Комикът дори се пошегува, че в спешното вече го познавали.