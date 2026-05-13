Три дни в Тоскана стигнаха на Диляна да полудее по италианците

„Бях там само за три дни и времето ми мина в снимки, препускане по локации и работа. Не ми останаха почти никакви часове за ресторанти, музеи и забележителности. От Тоскана успях да видя най-вече елегантните й мъже!“

Това разказа пред „България Днес“ актрисата Диляна Попова, която преди дни се завърна от италианската област Тоскана.

За първи път красавицата посетила живописния район в Централна Италия и останала впечатлена от зеленината, спокойствието и красотата му. Въпреки това престоят й бил толкова кратък и динамичен, че почти не успяла да разгледа местните забележителности.

Диляна пътувала до Италия по работа – за фотосесия и корица на списание. Освен това тя станала и лице на снимките на имението, в което екипът бил настанен.

„Това беше бутикова вила с изключително елегантен и шикозен интериор, разположена на хълм. От терасите се разкриваше невероятна панорамна гледка към цяла Тоскана“, разказва актрисата.

Звездата от сериала Революция Z допълва, че програмата им била изцяло запълнена със снимки и пътувания между различни локации.

„За съжаление имахме само една гурме вечеря, организирана от домакините във вилата. Италиански шеф-готвач ни приготви местни ястия и деликатеси – семпли, сезонни и автентични за региона, но изключително вкусни. Направи ми впечатление, че почти всичко се овкусява с тоскански зехтин и ароматни диви билки“, споделя още Попова.

Тя признава, че дори не им останало време спокойно да се разходят по улиците.

„Спирахме, снимахме и продължавахме нататък. Но и тук ритъмът ми на живот е същият“, казва с усмивка синеоката красавица.

Актрисата споделя още, че в момента работи по няколко нови проекта и активно посещава кастинги.

„Всеки мой ден е доста забързан. Има интересни неща в развитие, но засега всичко е в начален етап. Надявам се скоро да мога да разкажа повече“, казва лаконично тя.

Диляна Попова е майка на 12-годишния Борил от връзката си с актьора Асен Блатечки и бърза да приключи разговора, защото трябва да вземе сина си от училище.