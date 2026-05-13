Мис България и Мечката чакат второ дете (СНИМКИ)

Румен Димитров
854

Двамата се надяват на щастлив финал този път

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов (Мечката) има повод за много щастие тези дни. Освен дълго бленуваната титла на "Герена", той и половинката му Радост Тодорова съобщиха и прекрасна лична новина.

Двамата отново очакват да станат родители.

"Нашата история не започна лесно и без трудности, НО притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие!", сподели красивата половинка на халфа.

Тя качи и снимка на сина им Жорко, който държи снимка от видеозон. Момченцето е облечено с фланелка, на която пише "Голям брат".

Хубавата новина идва малко повече от година след трагедията, която сполетя семейството. Мис Вселена България 2015 загуби близнаците, които очакваха с Мечката в напреднала бременност. Те както и Жорко бяха заченати след инвитро процедури. Синът на Радост и Георги се роди през август 2022 г.

