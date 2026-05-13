Шампионският голмайстор на "Левски" Марко Дуганджич е плейбой №1

Нападателят на "Левски" Марко Дуганджич е в България от около два месеца, но вече ще се запомни с две неща. Първо - хърватинът отбеляза гола за победата над ЦСКА 1948, с което донесе така чаканата титла на "Герена", и второ - Марко получи статута на плейбой №1 в Първа лига.

Откакто е пристигнал в София, футболистът се превърна в любимец на жените, пише "България Днес". Нещо, което доста му се харесва. Дуганджич може да се похвали с няколко свалки по време на престоя си в България.

Дори на двата шампионски купона хърватинът привличаше най-много женско внимание в заведенията. "Сините" празнуваха мощно титлата в две поредни седмица. Марко бе сред най-дейните и ухажвани играчи.

В плен на мачото след идването му попадна и една от най-скандалните ергенки - Виктория Асенова. Както "България Днес" съобщи, бившата служителка на БФС веднага започна да се интересува дали Дуганджич си има приятелка, или е сингъл.

Междувременно песен за хърватина се превърна в хит в мрежата и вече ехти дори на "Герена". Парчето е на сръбски. Създадено е с изкуствен интелект още при идването на нападателя в "Левски". В него се пее как ще вкара гол и "сините" ще спечелят първото място. Беше качено в инстаграм на страницата на спортната медия, за която журналистът работи. В началото парчето не бе особено забелязано.

След гола на Дуганджич срещу ЦСКА 1948, който подпечата титлата на "Левски", песента стана тотален хит в левскарските групи. По време на награждаването на "сините" в събота пък прозвуча и от уредбата на "Герена". След това се чуваше и в съблекалнята на тима по време на празненствата на играчите. Хърватинът видимо се кефеше на парчето, посветено на него.

Бъдещето на Марко в "Левски" все още не е ясно. Нападателят дойде на пожар след контузията на Мустафа Сангаре и подписа договор до края на сезона. Тепърва ще се разбере дали ще получи предложение от "сините" да остане и след това. Интерес към него има от няколко азиатски отбора.