Фалшив Емрах измами фолк певицата Анджи да се сгоди за него! (Цялата история ТУК)

Попфолк певицата Анджи Илиева ce оказа „сгодена" за фалшив Емрах Стораро. История, достойна за сериал, ce завъртя около нея, след като в социалните мрежи се появи статус, в който тя и профил с името на сина на Тони гордо се обявяват за сгодени. Само че истинският Емрах изобщо не знае за тази любовна приказка.

„Обади ми се на видео, видях, че е той...", разказа пред „Телеграф" Анджи, още видимо объркана от случилото се. Според нея всичко започнало невинно. Профил във Фейсбук, снимки на Емрах, внимание, комплименти... и след седмица видеообаждане, в което тя за кратко вижда лицето на певеца. 30 секунди, които се оказали напълно достатъчни Анджи да повярва, че отсреща е реалният Емрах. След това профилът мистериозно изчезнал само за да се появи нов, още по-настойчив.

„Даваше големи заявки няколко пъти ми каза, че скоро трябва да се видим, но бил много ангажиран“, споделя певицата.

Накрая измамникът решил да направи „връхната точка" на романтиката: предложил й да се сгодят публично в социалните мрежи, за да „покаже колко е сериозен" към нея. Но щом Анджи започнала да настоява за реална среща, той се изпарил. И тогава картината се избистрила, всичко било лъжа. Според певицата някой си е направил „глобална шега“, използвайки дори изкуствен интелект, за да сглоби видео и да имитира гласа на Емрах. Нейното предупреждение е ясно: „Бъдете много внимателни с кого контактувате онлайн!".

