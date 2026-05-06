Фенове на шеф Манчев искат линч и фалит на нагли кръчмари

За първи път в предаването „Кошмари в кухнята“ се случи нещо безпрецедентно.

В 10-годишната история на шоуто по Нова телевизия шеф Иван Манчев Иван Манчев не направи тържествено откриване на ремонтираното от него заведение. След като в продължение на два месеца оборудва ресторант „Сторгозия“ в Плевен Плевен, готвачът си тръгна, без дори да си вземе довиждане със собствениците Стела и Валентин.

До тази изненадваща ситуация се стигна заради наглото отношение на двамата към работата на шеф Манчев. Всичко започва с писмо, което Стела изпраща до предаването с молба за помощ. Тя и съпругът ѝ Валентин правят баници в Плевен, но решават да отворят ресторант, въпреки че нямат никакъв опит в този бизнес. Затова се обръщат към шеф Манчев.

Естествено, той откликва на поканата и не само това — поема 80% от бюджета за ремонта на заведението, нещо, което до този момент не е правил. Логично, в началото Стела и Валентин са изключително ентусиазирани. Двамата доволно потъркват ръце, че такава голяма инвестиция идва от предаването.

Постепенно обаче започват да показват истинското си отношение и категорично отказват да се съобразяват с предложенията на Манчев. Дори стигат дотам да пишат алтернативно меню. След това отказват да влизат в кухнята, тъй като смятат, че мястото им не е там — според тях те просто трябва да прибират оборота.

Накрая си тръгват, оставяйки Манчев сам в оборудваното от него заведение. Пред камерите Стела дори заявява, че съжалява, че е писала до предаването.

Цялото това поведение предизвика буря от емоции в социалните мрежи. Собствениците на ресторанта отнесоха сериозна вълна от негативни коментари, а зрители настояха шеф Манчев незабавно да прибере оборудването, което им е подарил. Други стигнаха още по-далеч, пожелавайки на заведението никога да няма клиенти.

Жителите на Плевен Плевен официално поднесоха извинения на известния готвач и обясниха, че хората в града не са като Стела и Валентин.

Тъй като предаването е снимано през миналата година, мнозина се питат каква е съдбата на ресторант „Сторгозия“ днес. Заведението продължава да работи, дори има и оркестър, но коментарите в страницата му във Facebook са заключени и хората не могат свободно да изразяват мнението си.

Това издание на Кошмари в кухнята „Кошмари в кухнята“, излъчено в два епизода, остава едно от най-скандалните в историята на предаването. Шеф Иван Манчев Манчев си пожела никога повече да не среща собственици като Стела и Валентин, но заяви, че продължава да е готов да помага на хора, които искат да развиват ресторантьорския бизнес с желание и уважение към професията, пише в. "Филтър".