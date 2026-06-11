Фенове носят на Милица чорапогащници, домати и чаши, баба ѝ даде магически жетон

Баба подарява късметлийска чанта на актрисата Милица Гладнишка, в която е скътан жетон от американско казино

Специална чанта със скрит в нея вълшебен жетон от далечна Америка се е превърнала в истински талисман за актрисата Милица Гладнишка.

Необичайният подарък идва от нейна вярна почитателка – 70-годишна жена, която вярва, че аксесоарът носи щастие и късмет.

Популярната актриса, певица и телевизионна водеща получава специалната изненада по време на концерт в Сливен. Срещата се случва в местен бар след изявата на Милица, когато възрастната дама решава лично да ѝ поднесе милия жест. Жената е живяла цели 30 години в САЩ и донася чантата именно оттам. Оказва се, че подаръкът съвсем не е случаен.

„Беше живяла 30 години в Америка и много държеше да ми каже, че чантата не е китайско производство. Освен това вътре беше сложила и жетон от казино в Лос Анджелис, за да ми носи късмет. Това е един от най-запомнящите се подаръци, които съм получавала“, споделя Гладнишка.

Чантата не събира прах в гардероба, а продължава да бъде верен спътник на актрисата и до днес. Години след срещата в Сливен аксесоарът все още е сред любимите ѝ. Гладнишка продължава да го носи и е убедена, че жетонът от казиното очевидно върши работа, защото късметът рядко ѝ изневерява.

Милица признава, че животът ѝ се е променил към по-добро след популярността, а любовта на публиката често се изразява в най-различни жестове. Актрисата редовно получава подаръци от фенове от цялата страна. Сред тях има скъпи парфюми, обувки за по 150 евро, дизайнерски бижута, чаши, блузи и дори чорапогащници. Други почитатели я изненадват с домашно приготвени лакомства – торти, козунаци и кексове, които пристигат директно пред входната ѝ врата.

„Когато изляза в кв. „Банишора“, все ме спират и ми подаряват разни неща. Дават ми домашни домати и краставици, чаши, бижута. Жестоко е“, отбелязва комедийната актриса.

Особено място в сърцето ѝ има и съседът ѝ чичо Георги, който редовно я изненадва с домашен кекс.