От България към света: Мила Захариева учреди Balkan Open Door - Business, Fashion and Art – международна платформа за бизнес, мода и изкуство https://hotarena.net/laifstail/ot-balgariya-kam-sveta-mila-zaharieva-uchredi-balkan-open-door-business-fashion-and-art-mezhdunarodna-platforma-za-biznes-moda-i-izkustvo HotArena.net

На 30 юли 2026 г. София бе домакин на Учредителния форум на Balkan Open Door – Business • Fashion • Art – нова международна платформа, създадена с цел да развива партньорства между представители на бизнеса, модата, изкуството, културата, образованието и институциите от Балканите, Европа и други държави по света.

Инициатор, създател и собственик на платформата е Мила Захариева, основател на International Fashion Connection Group, която събра в българската столица представители на седем държави, за да поставят началото на нов модел за международно сътрудничество, обмен на опит и реализиране на общи инициативи.

Учредителното заседание се проведе в East Plaza Hotel – най-новия петзвезден хотел в София.

В рамките на форума участниците обсъдиха, приеха и подписаха Учредителния меморандум на Balkan Open Door, с който официално беше поставено началото на международна организация с национални представителства в различни държави.

Новата платформа ще работи за развитието на международни бизнес партньорства, културен обмен, модни инициативи, образователни проекти, международни форуми и съвместни европейски програми.

Допълнителен акцент в атмосферата на форума бе експозицията на произведения на световноизвестния български скулптор Живко Седларски, чиито творби символично обединиха бизнеса, модата и изкуството – основните направления, върху които стъпва концепцията на Balkan Open Door.

За учредители и Президенти на първите национални представителства на платформата бяха определени:

България – Мила Захариева, създател и собственик на Balkan Open Door и International Fashion Connection Group;

Албания – Андриола Камбо, предприемач и основател на международната платформа MUZA Fashion;

Италия – Мариана Мичели, основател и президент на Mad Mood Milano Fashion Week и създател на Mediterranean Fashion Week;

Гърция – Валерия Мелетиди, международен предприемач и бизнес лидер;

Турция – Кюбра Оракчиоглу Казан, международен бизнес лидер, председател на Бизнес съвета за чуждестранни инвестиции към DEİK и бивш член на Управителния съвет на Orka Holding;

Сърбия – Бата Спасоевич, международно признат моден дизайнер и основател на модния бранд INDIVIDUAL;

Черна гора – Марина Банович, международно признат дизайнер, преподавател по моден дизайн и основател на Marina Banović Atelier.

По време на Учредителния форум беше избран и Управителният Съвет на Balkan Open Door – Business • Fashion • Arт:

Председател - Мила Захариева, създател и собственик на Balkan

Open Door и International Fashion Connection Group

Заместник-председатели на международната организация:

Андриола Камбо (Албания)

(Албания) Кюбра Оракчиоглу Казан (Турция)

След приключването на Учредителния форум делегациите посетиха Българската телеграфна агенция (БТА), където се проведе официална пресконференция с участието на всички Президенти на националните представителства.

По време на пресконференцията бяха представени основните цели, структурата и стратегията за развитие на Balkan Open Door, а на всеки Президент беше връчен официален сертификат за национално представителство на платформата.

В обръщението си към участниците Мила Захариева подчерта, че Balkan Open Door има амбицията да се превърне в устойчива международна мрежа, която ще свързва предприемачи, творци, институции и обществени лидери чрез съвместни инициативи, международни проекти и дългосрочни партньорства.

Международният форум се реализира с подкрепата на официалните партньори:

DVisio Make Up Academy – Диана Гълъбова; Videotours – официален партньор за фото и видеозаснемане; Singer Bulgaria.

Любезен домакин и партньор на събитието бе East Plaza Hotel, който посрещна международните делегации и гостите на форума.

С учредяването на Balkan Open Door – Business • Fashion • Art България застана в основата на нова международна платформа, насочена към изграждането на устойчиви връзки между държавите и създаването на нови възможности за развитие на бизнеса, модата, културата, образованието и изкуството чрез международно сътрудничество.