Ще се върне ли Натали Трифонова в телевизията? Май не...

Една от най-обичаните телевизионни водещи у нас Натали Трифонова продължава да бъде сред най-коментираните лица в родния ефир, въпреки че вече близо година е в майчинство. Красивата блондинка, която години наред съобщаваше прогнозата за времето по Би Ти Ви и се превърна в любимка на зрителите, се отдаде изцяло на най-важната роля в живота си - тази на майка. Все повече почитатели си задават въпроса дали Натали няма да се завърне на телевизионния екран още през септември, когато детето й ще стане на годинка.



На тази възраст много известно родители започват да обмислят дали детето да тръгне на ясла, или да бъде поверено на бавачка. Засега самата Натали не е дала категоричен отговор кога смята да се върне пред камерите. В едно от първите си интервюта след раждането тя призна откровено, че работата може да почака, но първите месеци с детето никога няма да се повторят. „Работата няма да избяга, но тези моменти няма кой да ми ги върне“, каза тя тогава, с което ясно показа какви са приоритетите й в момента.



И действително профилите й в социалните мрежи през последните месеци са изпълнени почти изцяло със снимки от семейното ежедневие. Последната публикация предизвика особено умиление сред последователите й. Натали отбеляза десетия месец на сина си Арън с красива снимка от морския бряг. „Честити 10 месеца, мое най-любимо момче. Обич, по-голяма от всичко!“, написа тя под кадъра, на който нежно прегръща детето си.



Малкият Арън вече е пораснал значително и с удоволствие се радва на първото си истинско лято. Натали също изглежда повече от щастлива. На снимките тя впечатлява с отлична форма само няколко месеца след раждането, а феновете не спират да отбелязват колко сияеща изглежда младата майка. Преди броени седмици водещата сподели още един кадър от плажа, към който написа с чувство за хумор: „Някои майки имат красиви синове. Аз съм една от тях.“

Арън се роди на 28 септември 2025 г. Баща на момченцето е шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, който традиционно предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите. И двамата пазят личния си живот сравнително дискретен, въпреки че понякога споделят моменти от семейното си щастие. Макар все още да не се е върнала в телевизията, Натали вече направи първите си професионални стъпки след раждането. Тя отново излезе на театралната сцена, където участва в музикален спектакъл, включващ пеене, танци и актьорска игра. Самата тя призна, че подготовката не е била лесна, особено след продължителното отсъствие.



„С пеенето много ми помагаха колегите и вече пея вярно“, разказа с усмивка Натали Трифонова. Фактът, че успява да съчетава сценичните си изяви с майчинството, естествено поражда въпроса дали при добра организация няма да успее да се върне бързо и към телевизионните си ангажименти.

Сред зрителите на Би Ти Ви вече се коментира, че именно есента може да бъде подходящият момент за нейното завръщане. Телевизиите традиционно обновяват програмите си през септември, а новият сезон често носи и завръщането на популярни лица. Разбира се, има и друга възможност, която мнозина обсъждат. Не е изключено Натали и Мартин Чой вече да мислят за второ бебе, а красавицата да слее двете си майчинства и да остане още дълго извън телевизионния екран. Това са единствено предположения, които се появяват заради факта, че Натали неведнъж е говорила колко много се наслаждава на майчинството и колко е променила живота й появата на малкия сладур Арън.

По закон отпускът по майчинство приключва, когато детето навърши две години. Именно тогава би трябвало да се върне на екран и Натали, но много звездни майки бързат да се появят отново на работа, за да не им „изстине” мястото и да бъдат заменени от по-млади и амбициозни кадри.



Натали винаги е била известна с това, че не прави прибързани планове. Още преди години тя признаваше, че предпочита съдбата сама да подреди събитията. „Няма невъзможни неща, има непоискани неща. Амбициозна съм, но не обичам нещата да се случват на всяка цена“, казва водещата. Тази философия очевидно следва и днес. Въпреки че е изключително отдадена на професията си, тя не крие, че семейството вече е на първо място.



„Всичко е съобразено изцяло с него“, призна тя, говорейки за малкия Арън. Любопитното е, че още преди да стане телевизионна звезда, Натали изобщо не е мечтаела за подобна кариера. Родена е във Велико Търново, но израства в София. Потомка е на семейство лекари и близките й очаквали да поеме по техния професионален път. Вместо това избира да учи бизнес информатика в УНСС.

В телевизията попада почти случайно след кастинг през 2012 г., когато започва работа като водеща на прогнозата за времето по несъществуващата днес ТВ 7. След като медиата фалира, бързо е привлечена от Би Ти Ви и постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на родния телевизионен ефир. През годините Натали неведнъж е признавала, че работата изисква сериозна подготовка и дисциплина, въпреки че много хора смятат професията й за лесна. Тя често става преди изгрев слънце, а усмивката, с която посреща зрителите, невинаги издава колко рано е започнал денят й.



Днес обаче графикът й започва с усмивката на Арън, а ежедневието й е изпълнено с разходки и игри с наследника й. Тя често показва фотоси със сина си, за разлика от мъжа си Мартин Чой, който направо крие. Заради това преди време се появиха слухове, че двамата са се разделили и мъникът расте без баща. За щастие, те не се оказаха верни. Арън живее с майка си и баща си, но двамата просто не публикуват общи снимки, с едно-две изключения.

През последните месеци Трифонова неведнъж е показвала, че се чувства напълно щастлива в новата си роля. Тя не крие, че майчинството е променило приоритетите й и че вече гледа по различен начин на живота. В интервютата си признава, че всяко свободно време посвещава на Арън и се старае да не пропуска нито един важен момент от неговото израстване, вместо да го захвърли на бавачки и да си гледа живота.



Феновете й не крият, че им липсва на екрана. Под почти всяка нейна публикация в социалните мрежи се появяват коментари от зрители, които я питат кога отново ще ги посреща с прогнозата за времето. Други пък смятат, че телевизията със сигурност пази мястото й и ще я посрещне обратно веднага щом реши, че е готова да се върне.



Самата Натали никога не е крила, че обича работата си. Тя многократно е казвала, че телевизията се е превърнала във втори дом за нея и че най-много харесва динамиката, срещите с хора и възможността всеки ден да научава нещо ново. Именно затова едва ли отсъствието й ще бъде прекалено дълго. Дотогава красивата блондинка очевидно ще продължи да се наслаждава на семейното си щастие. Арън расте с всеки изминал ден, а синоптичката изглежда решена да запази възможно най-много спомени от първите му години и изглежда отдадена майка.



