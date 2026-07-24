Филип Буков се размаза с велосипеда ШОК СНИМКИ

Актьорът Филип Буков сподели обезпокояващи кадри в социалната мрежа Instagram.

Причината се оказва инцидент с колело, докато карал в Борисовата градина, и макар да не изпитвал притеснение, Боряна Братоева го убедила да посети лекар.

Пианист

„Имало да става! Майка ми каза, че не е впечатлена. Боряна ме убеди да отида на лекар. Една приятелка ме пита: „Защо се самонараняваш?“. Баба ми не знае, не ѝ казвайте“, сподели с хилядите си фенове актьорът Филип Буков. Оказва се, че инцидентът се е случил преди две седмици, но чак сега той решава да сподели с всички. В драматичния и типичен за неговия стил шеговит пост той благодари на лекарите от ВМА, както и на тези от Русе, които сменяли превръзките му, докато Буков имал представления при тях, в Шумен и Добрич. „Добре, че не съм пианист или китарист. Изглежда никога няма да снимам реклами за крем за ръце или препарат за съдове“, коментира още Филип.

Падане

Актьорът също реши да информира всички какво точно му се е случило: „Доста рани от търкалянето по асфалта и спукване на предмишница (ulna), което можете да видите на първата снимка. Не отидох в болница след падането, а на следващия ден Боряна ме заведе, след като ми отече кожата, ръцете и раните кървяха. Оказа се, че всичко е инфектирано и се почнаха мъките с антибиотици и всекидневни посещения при хирург за почистване на ожулванията и смяна на превръзки. По ирония на съдбата падането не е с мотор, а с колело в Борисовата градина. Каската и очилата са силно деформирани, така че леко съм се отървал“. Коментарите бяха изпълнени с пожелания за бързо възстановяване, както и с възхищение за хумора му.