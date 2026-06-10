Филип Киркоров шокира с нос ала Майкъл Джексън

Певецът си направи ринопластика, почитателите му раздвоени за резултата

Филип Киркоров отново насочи камерите и масовия интерес към себе си. Певецът се появи на музикално събитие в Москва с... нов нос. Оказа се, че си е направил ринопластика, а коментарите в социалните мрежи не закъсняха. Някои се отнасят благосклонно към промяната, но други са крайно критични, дори сравняват носа на Киркоров с този на Майкъл Джексън.

Хейтърите са категорични, че обонятелният му орган сега е чип, и се чудят защо певецът си е направил тази операция, при условие че преди нея всичко си е било много добре. Изпълнителят, роден във Варна, обича да изненадва публиката. Преди години той се подложи на сериозна интервенция, за да намали значително теглото си. По всичко личи, че става ли въпрос за естетически корекции, Филип Киркоров не се плаши от хирургически операции.