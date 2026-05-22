Фолкпевицата Джена: Не знаех за Ванга, докато не ми се яви

Песента "Пази ви България" ми се присъни, текстът и мелодията си дойдоха чрез пророчицата

"Не знаех нищо за Ванга, когато ми се присъни текстът с нейните думи, както и мелодията след това. Случи се миналата година на Голяма Богородица - 15 август. Така се случи песента "Пази ви България". Това казва фолкпевицата Джена, която преди дни пусна сънуваното от нея парче.

"Песента е послание към българите. Първо сънувах текста, после мелодията, а след това и местата, на които трябва да бъде заснета. Снимките бяха в Петрич, на Рупите, в античния град Хераклея Синтика. Когато дойдоха първите думи на Ванга в главата ми, просто настръхнах. След това проверих повече информация за пророчицата и усетих, че нещо се случва - различно от всичките ми песни", казва Джена. Тя допълва, че е вярваща, дядо й е бил поп и често се моли, но такава връзка с духовния свят не й се е случвала.

"Няколко месеца преди да направя песента, Ванга ми се явяваше постоянно чрез различни места - отварям книга, става дума за нея, гледам телевизия - чувам името й. Мисля си, че Ванга е портал към други светове, и това много ме респектираше. Накрая казах на съпруга ми Наско и направихме парчето с бенда", разказва Джена.

За нея текстът няма аналог и е много силно послание.

"Едно от тях е молба към българите, които живеят в чужбина, да се върнат в страната. Прочетох, че това бил съветът на Ванга за тези няколко години и специално за 2026 г., в които живеем. Петричката пророчица е споменавала много пъти, че сме свещен народ, който ще оцелее въпреки всичко, което се случва в света", смята Джена.

Изпълнителката сега е спокойна и щастлива от това, че е изпяла песента, тъй като доста дълго време не се решавала на тази стъпка, а сега се надява и хората да я запеят.

"Аз съм пианист от дете, но моята музика е свързана повече с баладите - вълнуват ме любовта, тъжните връзки и моментите на раздяла. А тази песен за Ванга, тя е някаква смесица, не е точно фолк, нито звучи естрадно, но е хит, поне аз мисля така", казва певицата, която е категорична, че трябва да сме горди от това, че сме българи, тъй като сме един от най-древните народи и сме дали много на света.