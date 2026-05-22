Щерката на Ванко 1 смени Джизъса със зъболекар

Дъщерята на Ванко 1 явно се отърси от раздялата с Благой Георгиев и е на крилете на любовта. Ивана сияе на романтичен воаяж в Рим до д-р Илия Пеев, който е най-новият член на денталната клиника на баща й в Пловдив.

Заварката най-вероятно е станала по колегиална линия, тъй като дъщерята на Ванко 1 е лицето и емблемата на денталната клиника, като освен за популяризирането й се грижи за административната част. Пеев е завършил Медицинския университет в Пловдив и е част от екипа на болница "Св. Георги", където практикува в областта на лицево-челюстната хирургия. В сайта на клиниката на Ванко 1 е описан като най-новия член на екипа, който е специалист по поставяне на дентални импланти и вадене на ретинирани и сложни зъби.

Ивана и Илия се показват за сефте заедно, а това е и първият мъж, с когото Ивана публично показа, че е заменила Благо Джизъса. С татуирания ексфутболист Ивана се раздели преди повече от две години, като двамата имаха 23 години разлика.

Този път изборът на Ивана е коренно различен - утвърден специалист в престижна професия, с когото работят заедно и е далеч от начина на живот на Благо и татусите. Твърде възможно е двамата вече да живеят под един покрив и да обмислят още по-голямо задълбочаване на отношенията.

"Не ме изненада, че Благой и Ивана се разделиха. Честно казано, очаквах го да се случи и връзката им да не продължи много дълго. Казаха ми, че й е изневерил. Общ познат ми се обади и ми каза", сподели още през февруари 2024 г. пред "България Днес" друго бивше гадже на Благой - Полина Спасова, според която връзката на Джизъса и щерката на рапъра е била обречена, тъй като не за пръв път той изневерявал и това се е очаквало.