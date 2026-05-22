Новата мишена на хейтърите! Иво Димчев с официална покана за "Евровизия" 2027"

"Получих официална покана за "Евровизия" 2027". Това обяви първо за "България Днес" Иво Димчев.

Провокативният артист, изпълнител и майстор на пърформанса добави, че подробностите за включването му, както и на други български музикални звезди в националната селекция за най-престижния песенен конкурс на Стария континентq ще се съобщават непрекъснато, а и до провеждането му у нас остава цяла година.

Прави впечатление, че този коментар на Димчев е в пълен разрез с казаното от него пак за "България Днес", но по време на българската селекция за "Евровизия" 2026 г.

"Много съжалявам, че в конкурса няма да участва българска авторска песен", посочи скандализиращият пуританите "свободен артист".

Изпълнителят на "Баница" обаче не издава засега дали той ще се яви на националната "цедка" догодина с авторско парче, или с песен, създадена по поръчка.

"За мен авторските песни са най-силни и като послание, и като емоция, и като въздействие. Докато песните, които се правят за "Евровизия", в повечето случаи се създават по поръчка", посочва Димчев.

С приемането на поканата за включване в европейската песенна надпревара догодина ексцентричният изпълнител вече застава на национални позиции, тъй като досега изявяваше желание да участва в конкурса "от името на Австрия, тъй като живеел повечето време във Виена". Втората държава, за която би се състезавал на "Евровизия" Иво Димчев, по думите му е Македония, тъй като "имал сериозни македонски корени". Дали австрийците са са ослушали, или македонците си имат друг фаворит, остава загадка, но признанието на световно признатия майстор на пърформанса говори, че той еднозначно е приел офертата на своята родина.

Артистът, съчетаващ органичното и еклектичното, високото и профанното в своето творчество, не можа да се включи в българската селекция за тазгодишното издание на "Евровизия" заради големия си концерт "Ди Щраус" в Гент, Белгия, билетите за който били разпродадени дълго преди това.

БГ фенове на най-авторитетния европейски песенен конкурс пък припомнят, че през февруари т.г., докато течеше националният "филтър" за наш изпълнител в надпреварата, звездният рапър и попфолк изпълнител Кристиан Талев-Криско, член на българското жури, обяви публично, че за него "перфектният претендент" за "Евровизия" 2027 е Иво Димчев.

Криско бе и оценителят, който отбеляза "много доброто представяне" на Дара на националния отбор и й даде съвет, който щеше да се окаже изключително печеливш - да изпълни "задължително бърза и енергична песен".