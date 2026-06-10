Фотографът на Андреа с първи думи след новината за опит за самоубийство на певицата https://hotarena.net/laifstail/fotografat-na-andrea-s-parvi-dumi-sled-novinata-za-opit-za-samoubiystvo-na-pevicata HotArena.net

„Андреа не е правила опит да се самоубива! Това е абсолютна измислица! Жива и здрава е. Преди да ми се обадите, разговарях с нея.“

Така коментира тиражирания вчера от някои издания слух, че попфолк певицата е направила опит да сложи край на живота си, личният ѝ фотограф и клипмейкър Красимир Николов-Стамбини.

„Андреа е интелигентна жена и сигурно реакцията ѝ на тази нелепица ще бъде цитат от Марк Твен: „Всички слухове за моята смърт са силно преувеличени“, добави приближеният до изпълнителката „свободен артист“.

„В нейното пространство хората пишат какви ли не глупости с цел да имат посещения и съответно да изкарват пари за сайтовете си. И за много мои други познати в бранша четат какви ли не глупости. Но няма такова нещо! Абсолютно сигурен съм!“, подчерта за вестника Стамбини.

Той добави, че не е забелязал никакви признаци на депресия и отчаяние у бившата любима на Кубрат Пулев.

„Вървят си ангажиментите, добре е. Даже сега мисли да си направи една малка почивка, защото се е претоварила от много ангажименти през годината. Все пак това е нощна работа и всеки ще се измори. Да отдъхне, да се рефрешне и наново. Не ми е казала къде ще релаксира, спомена само, че се оттегля, за да си почине“, сподели още за „България Днес“ персоналният фотограф на Андреа.

„За нея са се писали какви ли не неща през годините, но опит за самоубийство вече е прекалено крайно“, убеден е Красимир Николов.

Приближеният до певицата направи и уточнението, че „това вече не е старата Андреа, която да се връзва на всичко написано за нея. Сега възприема нещата коренно различно. А е и вече почти на 40 години. То е така — или претръпваш, или се връзваш, няма средно положение. Но тя улегна и приема всичко по друг начин“, посочи личният фотограф на ексизгората на Кобрата.

Стамбини допуска, че може би човек от близкото обкръжение на Андреа е пуснал „партенката“ за нейното „самоубийство“.

„На мен не ми харесват много от тези хора. Говорили сме за това. Тя си го знае, а и колко такива са минали през живота ѝ. Виждам, че вече ги отсява — кой е читав, кой не е“, твърди Николов.

Красимир Николов допълни, че „тези хора от обкръжението на Андреа, които са тиражирали тази глупост, не се усещат, че по този начин ѝ правят реклама“.