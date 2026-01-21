Ганиела Ангелова от години мечтае да направи интервю с Антъни Хопкинс

Миналата седмица Българската търговско-промишлена палата награди водещата на предаването ”Денят ON AIR” Ганиела Ангелова за обективно отразяване на темите, свързани с българския бизнес. Журналистката получава признанието на организацията за втори път. Ангелова има дългогодишен опит в телевизионната журналистика. Преди да стане част от екипа на ”Денят ON AIR” тя води публицистично предаване, новинарски емисии, сутрешен блок, централна емисия новини и икономическо предаване в други телевизии, пише "Галерия".

Ганиела Ангелова вярва, че ключът към успеха ѝ в професията е умението да слуша събеседника си и да не се поставя над гостите си. По думите ѝ целта на всеки разговор не е да се покаже кой знае повече, а да се създаде качествено съдържание.

Тя е автор на документални филми и има зад гърба си десетки интервюта с български и световни артисти. Любовта ѝ към актьорското майсторство е напълно обяснима – Ганиела притежава вродена артистичност. След завършване на училище е приета в НАТФИЗ, като за нейна изненада се оказва втора в списъка, при положение че е имала по-малко от месец за подготовка.

От години мечтае да направи интервю с Антъни Хопкинс. Следи изявите му и силно харесва житейската му философия:

„Живеем в свят, в който погребението е по-важно от покойника, сватбата – по-важна от любовта… Живеем в култура на опаковките, презирайки съдържанието.“

С носталгия си спомня дългите разговори с Джоко Росич, Светлин Русев, Тодор Колев, Никола Анастасов, Татяна Лолова, Стоянка Мутафова. Нееднократно е споделяла, че е искала да направи документален филм за Джоко Росич и дори е започнала подготовка, но той си отива. Това е била и негова мечта – филмът да носи заглавието „33-те смърти на Джоко“.

Едва на 22 години Ганиела получава предложение да води предаване за българите в чужбина в първата ни интернет телевизия. Спомня си, че в началото не е спяла с нощи, за да се подготвя за разговорите, и е треперела от притеснение. Днес тя е сред малкото журналисти у нас, които получават признание както от политици, така и от експерти.

В студиото „русото изкушение“ не се страхува да задава трудни въпроси и не спира, докато не получи отговор. Вдъхновението ѝ идва от зрителите, които често я спират на улицата. Тя добре знае, че доверието се печели трудно и се губи лесно, затова заедно с екипа си всеки ден си задава въпроса какво вълнува аудиторията и какви въпроси би задала тя.

Книгите и спортът са нейна страст.

Един ден, на път към спортната зала, непознат мъж я догонва и ѝ подарява книгата „Спомени за Ботевата чета“. Между страниците тя открива послание, което я разчувства: „Продължавайте да държите народа ни все така буден.“

Тогава осъзнава, че често е подценявала себе си.

Когато в Google се изпише името ѝ, сред първите търсения е „Ганиела Ангелова години“. Любопитството към възрастта ѝ е напълно разбираемо – тя изглежда безупречно и трудно може да се определи на колко години е. Самата тя признава, че полага грижи за външния си вид, но е категорична: „Нито една процедура, крем или грим не могат да направят чудеса, ако човек не е щастлив.“

Телевизионната водеща не спазва строги режими, но има своите „златни правила“ – много вода, хидратиращи продукти, спорт, хубав аромат и малко шоколад. Балансът е най-важното – както в работата, така и в живота.

Като дете е страдала заради спецификата на името си – често ѝ се е налагало да обяснява, че започва с „Г“, а не с „Д“. Дядо ѝ, който бил писател, дълго мислел как да я кръсти, за да угоди на баба ѝ Ганка. Така се сетил за героинята на Йовков – Ганаила. Записал името на белия лист и така се родила Ганиела.

Освен с красиво име, тя впечатлява и с остър ум.

Ангелова умело балансира между перфектна визия и безупречна подготовка – цитира поименно народни представители, знае точни цифри и уверено изразява позицията си по теми като изкуствения интелект. Той нито я плаши, нито я вдъхновява безрезервно – според нея ИИ е бъдещето, от което трябва да се възползваме, но без да преминаваме границата. Вярва, че в журналистиката човешкият фактор е незаменим.

Професионалните ангажименти не ѝ оставят много свободно време, но всяка свободна минута посвещава на себе си и на близките си, защото осъзнава колко бързо минава времето.