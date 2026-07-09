Георги Мамалев: Дарина Радева е много добра актриса!

В една от най-амбициозните премиери на Народния театър през сезона – „Скъперникът“, е най-новата роля на големия Георги Мамалев. Спектакълът по известната пиеса на Молиер, поставен от световноизвестния режисьор Слободан Унковски, предлага нестандартен прочит на една от най-емблематичните комедии в световната драматургия.

„Служейки си с разтърсващата сила на фарса и сатирата, Слободан Унковски създава мост между класическия текст и съвременния свят. Режисьорът задава неудобните, но винаги актуални въпроси: Кои са скъперниците на XXI век? Какво трупат? Има ли граница, отвъд която могат да спрат да мислят само за себе си?“, коментират от Народния театър.

В центъра на спектакъла е образът на лихваря Арпагон – човек, обсебен от страха да не загуби притежанията си, но и болезнено самотен в своята алчност.

В ролята влизат Георги Мамалев и Валентин Ганев, а на сцената играят заедно два състава.

За работата си с именития режисьор Георги Мамалев говори с нескрито удовлетворение:

„Впечатленията ми са отлични. Слободан Унковски е интересен режисьор. Аз бих казал, че е един от малкото режисьори, с които с голяма радост съм репетирал. Затова много ме радва тази среща.“

Кое е било предизвикателството за него в този спектакъл?

„Това, че двама играем ролята на Арпагон – заедно с Валентин Ганев, и текстът беше внимателно подреден и разпределен. За мен това беше не толкова предизвикателство, а просто малко повече сериозна концентрация“, обясни Мамалев.

На сцената в „Скъперникът“ излизат над 20 актьори от първата ни трупа. Сред тях и млади таланти като Дарина Радева – дъщеря на президента Румен Радев, която, разбираемо, е една от най-коментираните актриси в Народния театър през последните месеци.

На въпрос какви са впечатленията му, Георги Мамалев не спести добрите си думи за младата си колежка.

„Аз мисля, че Дарина има много качества и е много способна. Първото ми впечатление е, че е възпитана и затова не се държи по начин, по който очакват медиите. Момичето има своите възможности, много е добра като актриса и мисля, че й предстои добро бъдеще. Видях и как с огромно желание репетира, което е чудесно. Тя се държи скромно и в никакъв случай човек не би могъл да заподозре, ако не знае, разбира се, че това е дъщеря на високопоставен политик“, казва Мамалев.

Големият актьор признава, че е дал само един съвет на младата Дарина.

„Единственото, което й казах, е, че не трябва да се притеснява, трябва да се хвърля в големи проекти с добри режисьори, но това са нормални неща, които бих казал на всеки млад колега.“

Освен Дарина Радева в постановката участват и други млади актьори, които също впечатляват ветерана на Народния театър.

„Голямо удоволствие е да играя с тях, защото те са толкова млади, някои са по-млади дори от синовете ми. Много способни деца, много добри млади актьори и имат светло бъдеще. Радвам се, че имах това щастие да играя с тях, и е чудесно за театъра, че ги има“, сподели още Георги Мамалев.

След края на театралния сезон любимецът на публиката няма да се отдаде само на заслужена почивка. Заедно с Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров той участва в спектакъла „Майсторите на комедията“, който съчетава актуални политически и обществени скечове с музикални хитове от НЛО, „Ку-ку“ и „Каналето“.

С това шоу актьорското трио беше два пъти на турне в Съединените щати и Канада, както и в почти цяла Европа. „Майсторите на комедията“ те ще представят през юли и август в Приморско.

А през следващия театрален сезон почитателите на Мамалев отново ще могат да го гледат на сцената на Народния театър в „Аз плащам“, „Обир“, „Опит за летене“, „Големанов“ и „Скъперникът“.