Георги Мамалев: Младежите от площадите да направят правителство!

Радвам се, че расте такова образовано поколение, те трябва да поемат властта, категорична е звездата от "Оркестър без име"

"Младежите от площадите трябва да сформират правителство!"

Към такива действия апелира легендарният Георги Мамалев след дългоочакваното падане на кабинета Желязков. Вчера, провокирано от мащабните протести из страната и масовото недоволство на хората, правителството подаде оставка.

"Старите политически муцуни трябва да отстъпят, за да дойдат нови. Младежите са умни и достатъчно можещи. Ако успеят, нека те да си направят някакъв политически проект", на мнение е звездата от "Оркестър без име".

За Мамалев оставката е точният и най-правилен развой на събитията. По негово мнение обаче, тя е породена не толкова от желанията на народа, а по-скоро от страх.

"Не са се осъзнали. Уплашиха се. Но колкото и да се мъчиш да сдържаш промяната, да я слагаш в схватки със стари номера и корумпирани действия, не можеш да я спреш!", отсече с победоносен тон емблемата на киното.

Разгневен и пресипнал от безчинства, Георги описва последните години на мъченическо управление.

"Не можеш така безцеремонно и нагло да се държиш! Да гласуваш за закони и важни решения в рамките на 30 секунди. Това да не е лека атлетика? Политиката изисква мозък, мислене, много внимателна преценка кое е правилно и кое не. И друг път съм казвал, че при нас управниците имат много къс хоризонт на действие, защото обикновено не са някакви мощни фигури, образовани, можещи и знаещи. Изтъркват се за две-три години. Крадат безобразно, така искаха да направят и с бюджета за следващата година. Това е наглост, която трябва да бъде изметена. И говорят какво са свършили. Нямат право, защото веднага идва въпросът: "Защо след 15 години управление няма магистрала Варна-София"? И хората там се избиват, за което непряка вина имат и те", категорична е емблемата.

Хиляди излязоха на протести срещу властта

Дълго време актьорът е загубил вяра в по-доброто бъдеще, но лъч светлина в лицето на младите, му връща надеждата.

"Много съм радостен, че имаме такова поколение. Подкрепям го. Абсолютно разбирам обществото. Моите синове също са млади хора, с друга култура, с друго образование, с други виждания, много по-напредничави. Аз това наблюдавам и смятам, че е нужно за нашата държава. Поколението, което излезе на площада, и каза: "Ние ние искаме да живеем по този начин". Те не заслужават да бъдат управлявани така. Младежи, съберете сили и се обединете в името на родината", подбуди емоционално народния дух Мамалев.

Певицата Диона, която е дипломиран политолог: Оставката е логична, чакам политик, който да се интересува от България

"Оставката на правителството след реакцията на хората е логична." Това каза за "България Днес" Диона, която е дипломиран политолог.

"Силно се надявам да се появи партия и управляващ, който да обърне повече внимание на младите. Защото, пътувайки в чужбина, виждам млади хора, които не искат да се връщат в България, и основната причина е, че се чувстват недооценени. Имам надежда да се появят хора, които реално да направят нещо и за младите, и за онези, дали живота си за България, а получаващи мизерни пенсии", сподели за вестника "лошото момиче" на фолка.

"Като цяло, като върна лентата от времето, когато бях дете, до днес, не съм видяла някой управляващ, който да направи кой знае какво за България. Сякаш всички да си вземат нещо и да оставят и на следващите да си вземат. Хората, които управляват страната ни, винаги я грабят и това е много тъжно", не скрива разочарованието си певицата.

"Като човек, който има виждане за политиката, тъй като имам диплома за политолог, искам обаче да кажа, че демокрацията в България не е на сто процента демократична. Тя не е реална в най-важните области - държавни учреждения, социална политика, здравеопазване... За мен демокрацията у нас е задкулисен комунизъм, който не е паднал още", произведе силна формулировка Диона.

"Надявам се у нас да се появи много начетен и интелигентен политик, който да се интересува на първо място от България, а не само от личната си хазна", подчерта попфолк изпълнителкат