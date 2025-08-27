Годеницата на Десподов рекламира мляко, има присъда за пътно убийство, лъсна в скандал с европари

Футболист №1 на България в последните четири години Кирил Десподов упорито крие своята годеница Силвия, с която живее. В редките случаи, в които я е показвал в социалните мрежи, той винаги е прикривал лицето й с емотикон на сърчице. "България Днес" обаче разкри, че ликът може да бъде видян върху... кисело и прясно мляко.

Десподов крие очите на любимата си

Силвия е дъщеря на богат бизнесмен от Враца. Още когато е дете, тя се превръща в лице на марката на татко си. Нейна снимка е вградена в логото на продуктите, които фамилията произвежда. Самата Силвия доби популярност в медийните хроники през лятото на 2018 г., когато на Околовръстното шосе на София помете камион на "Чистота" барабар с двама мъже, които миеха с шосето маркучи. Месец по-късно единият от пострадалите почина. За случая годеницата на Десподов получи присъда.

Малката Силвия e лице на млякото

Година по-късно щерката на агробизнесмена се озова и в списък на Държавен фонд "Земеделие" за "къщи за гости". От него тя получила 391 160 лева за реконструкция на съществуващ хотел за селски туризъм и за закупуване на оборудване за обновяване на постройката край семейната мандра във Врачанския Балкан, построен още през 1997 г. Заради открити нарушения в европроектите тя трябваше да върне всичките пари.

Кирил се чувства готов за деца

Десподов, който рита за гръцкия ПАОК, живее със Зорова в Солун. Годениците обитават луксозна къща край морето, която според запознати е закупена от богатия баща на момичето. Самият Кирчо хвърли бомбата за годежа си по време на награждаването си за Футболист на годината за 2023 година. Нападателят и Силвия са заедно, откакто той бе в "Лудогорец". Запознанството им станало в софийско заведение, докато Десподов е на лагер с националния отбор.

"В личен план също има неща, които искам да постигна. Аз съм сгоден. Надявам се скоро да имам деца. Живеем заедно в Солун, подкрепяме се. Аз съм изключително щастлив от моя живот. Не искам нищо да променям", откровен е капитанът на националния отбор по футбол на България.