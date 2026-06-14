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Годеницата на Пламен Мирянов го зарязва, за да стане любовница на баща му

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Румен Димитров
7861
Годеницата на Пламен Мирянов го зарязва, за да стане любовница на баща му

Румен Димитров
7861

Грозна семейна история стои зад православния фанатизъм на младия милионер

Младият архитект Пламен Мирянов, който стои зад прословутото „Шествие за семейството” е постоянен обект на медийно внимание поради уникалната смесица на пуритански, църковен плам и факта, че е наследник на милионен строителен бизнес, известен с изграждането на огромни луксозни сгради в София. Само допреди петилетка брадатият православен фундаменталист е съвсем нормално момче с приятели, ходи по купони, пие шампанско и върти засукани гаджета. Но жестока лична драма преобръща живота му и го превръща в това, което е днес, твърди сайта Lupa.bg.

През 2016 г. богатият наследник организира фондания „Нашият дом е България” за подкрепа на родното изкуство. Покрай нея Пламен се запознава с млада фотографка, която ще наречем условно Весела. Между двамата избухва бурна любов, а момичето редовно гостува в семейния дом на Мирянов. Според негови близки Пламен дори обмисля да предложи брак на избраницата си.

Всичко приключва няколко месеца по-късно, когато Пламен разбира, че Весела има връзка и със собствения му баща, чието име носи. Старият строителен бос също си харесал фотографката и без да му пука, че тя е сгодена за сина му, се впуснал във връзка с нея. Следва грандиозен семеен скандал – съпругата на Пламен Мирянов-старши – Весела Мирянова, иска развод с прелюбодееца и го отстранява от компанията си „Артекс”. Тя застава плътно зад сина си, а таткото се оттегля с годеницата на момчето.

Разтърсен и с разбито сърце, Мирянов-младши събрал всички сили на характера си да не си посегне. Първоначално смятал да се оттегли завинаги в манастир, отвратен от пошлостта на близките си. По-късно обаче размислил и просто записал да учи богословие. Тогава реториката му се променя драстично. Фокусът се измества от чисто патриотичния фолклор към строг православен морал, цитиране на Светото писание и организиране на религиозни събития.

От драмата вече мина почти десетилетие, но състоянието на Мирянов се задълбочава, а действията му придобиват все по-агресивен характер. Преди около месец Мирянов обяви песента на Дара „Бангаранга” за сатанизъм и позор за България и призова всички сънародници да се отрекат от нея. Мнозина възприемат неговия православен плам като прекален или неискрен, но всъщност Пламен има своите причини да громи содомитите и изневерниците, коментират в светските среди.

 

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